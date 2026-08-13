Chủ xe kể chuyện lái VinFast VF 6 “nhàn tênh” giữa nắng hè 40 độ

Những tiện ích hiện đại, thiết thực đang giúp người dùng VinFast VF 6 thêm chủ động, thoải mái và an tâm trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Xe biết “đón chủ”, mở cửa là mát

Thường xuyên lái xe dịch vụ trên các hành trình liên tỉnh, anh Lê Thành (Sóc Sơn, Hà Nội) hiểu rõ cảm giác khó chịu khi phải bước vào khoang ô tô đỗ lâu dưới nắng. Vào những ngày nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C, cabin nóng hầm hập khiến cả tài xế lẫn hành khách đều cần thời gian chờ điều hòa làm mát trước khi khởi hành.

Tình trạng này được giải quyết sau khi anh chuyển sang sử dụng VinFast VF 6. Trước giờ đón khách hoặc đưa gia đình đi lại, anh chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại và bật điều hòa từ xa. “Chưa ra đến bãi xe, cabin đã được làm mát, cảm giác vừa tiện lợi vừa hiện đại”, anh Thành chia sẻ.

Theo anh, tính năng này đặc biệt hữu ích với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Trong điều kiện nắng nóng, khoang cabin thường hấp thụ nhiệt rất lớn. Việc có thể làm mát trước giúp hành khách tránh cảm giác ngột ngạt, hạn chế tình trạng sốc nhiệt khi vừa bước lên xe.

Đây là một phần của tính năng Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) thuộc gói dịch vụ Smart Connect Upper, Pro, Premium hoặc Prime dành cho xe VinFast. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể kích hoạt điều hòa trước khi lên xe, biến trải nghiệm sử dụng hằng ngày trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, anh Thành đánh giá tính năng tìm xe từ xa là “cứu tinh” trong những tình huống đỗ xe tại các trung tâm thương mại hoặc bãi xe lớn.

“Có những hôm chở khách cả ngày, tôi tranh thủ vào trung tâm thương mại nghỉ ngơi. Lúc quay ra ngại nhất là tìm vị trí xe, bởi có những bãi hàng lối, cột ô xếp giống hệt nhau, cứ như mê cung nên rất khó tìm, nhỡ khách gọi mà chưa kịp lấy xe, phải để khách chờ lại không hay”, anh Thành kể lại.

Kể từ khi sử dụng VF 6, tình huống này gần như không còn xảy ra. Anh Thành chỉ cần mở điện thoại để biết chính xác xe đang ở đâu, sau đó kích hoạt tính năng tìm xe để “xế cưng” nháy đèn, phát còi.

Theo nhiều người dùng, đây là một tiện ích nhỏ nhưng lại mang đến khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực mỗi khi gửi xe ở những bãi đỗ rộng hàng nghìn mét vuông.

Chiếc xe “càng dùng càng mới”

Không chỉ mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày, VF 6 còn tạo cảm giác an tâm cho chủ xe nhờ khả năng quản lý phương tiện mọi lúc, mọi nơi.

“Có những ngày tôi phải gửi xe ở bên ngoài khá xa. Chỉ cần mở ứng dụng là biết ngay xe đang ở đúng vị trí hay không, cửa đã khóa chưa, pin còn bao nhiêu. Mình không phải thấp thỏm như trước nữa”, anh Nguyễn Vinh, một nhân viên văn phòng ở Phú Thọ cho biết.

Theo vị chủ xe này, việc luôn có thể theo dõi chiếc xe ngay trên điện thoại mang lại cảm giác chủ động hơn rất nhiều, đặc biệt khi gửi xe qua đêm hoặc ở những bãi chưa quen khi đi công tác xa.

Một trong những tính năng khác được anh Vinh đánh giá cao là Cảnh báo xâm nhập trái phép. Hệ thống sẽ lập tức gửi thông báo về điện thoại nếu phát hiện xe bị rung lắc bất thường, có người mở cửa trái phép hoặc phương tiện bị dịch chuyển khỏi vị trí đỗ ban đầu.

Theo anh Vinh, tính năng này như một “hàng rào an ninh” giúp kịp thời phát hiện những tình huống bất thường, từ đó giảm thiểu mọi rủi ro thiệt hại tài sản, đem lại thêm sự an tâm cho chủ xe.

Vị khách hàng cũng chia sẻ ấn tượng với nhiều tính năng thiết thực như: trợ lý ảo nâng cao, Vietmap Live Pro với dữ liệu giao thông được cập nhật thường xuyên, cảnh báo giới hạn tốc độ, camera phạt nguội và biển báo giao thông. Ngoài ra còn là chợ ứng dụng với nhiều app giải trí phổ biến như Spotify, YouTube; cùng khả năng cá nhân hóa giao diện và các chế độ thư giãn trên xe.

Trải nghiệm trên VF 6 chưa dừng lại ở đó, bởi các tính năng có thể tiếp tục được nâng cấp qua phần mềm. Theo đó, các tính năng trong Smart Connect có thể tiếp tục được cải tiến theo thời gian, từ tối ưu thuật toán, bổ sung tiện ích mới đến nâng cao độ chính xác của các tính năng hiện có.

Với người dùng, những cải tiến này cũng mang lại trải nghiệm sử dụng xe mới mẻ hơn. “Cái hay của việc sở hữu xe điện nói chung hay VF 6 nói riêng là khả năng nâng cấp qua phần mềm. Mỗi lần update xong, cảm tưởng như mình lại có một chiếc xe mới để đi, để trải nghiệm”, anh Vinh chia sẻ.