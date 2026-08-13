Từ thành thị đến vùng cao, chủ xe VinFast tự tin đi đâu cũng có thể sạc điện

Mạng lưới trạm sạc liên tục mở rộng từ đô thị đến các tuyến đường liên tỉnh, kết hợp chính sách miễn phí sạc dài hạn, đang giúp người dùng ô tô điện VinFast thêm tự tin trên mọi hành trình.

Đi xuyên Việt, lên vùng cao không lo “khát điện”

Trong tháng 7, VinFast bàn giao gần 22.000 ô tô điện, nâng tổng doanh số tại thị trường Việt Nam từ đầu năm lên xấp xỉ 138.000 xe. Đây là kỷ lục mới được VinFast xác lập tại thị trường ô tô Việt Nam.

Theo giới quan sát, kết quả trên không chỉ phản ánh sức hút của xe điện VinFast mà còn cho thấy quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ hơn. Bên cạnh chất lượng sản phẩm ngày càng được khẳng định, một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy người dùng lựa chọn xe điện là hệ thống hạ tầng sạc được đầu tư đồng bộ, giúp xóa đi rào cản về tâm lý sử dụng.

Thực tế, mạng lưới do V-Green phát triển và vận hành đang liên tục được mở rộng với hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Đặc biệt, V-Green đang xây dựng 99 siêu trạm sạc nhanh trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, mỗi trạm có khả năng phục vụ khoảng 100 xe cùng lúc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài ngày càng tăng.

Sự thay đổi của hạ tầng được anh Đình Quang (Thanh Hóa) cảm nhận rõ sau một năm chạy xe dịch vụ. Do đặc thù công việc, anh thường xuyên di chuyển trên nhiều cung đường, từ đồng bằng lên miền núi, qua khu vực nông thôn và các đô thị lớn. Đến nay, chiếc xe của anh đã lăn bánh hơn 60.000 km.

“Thực tế đi nhiều nơi từ Bắc vào Nam, tôi thấy mạng lưới trạm sạc rất dày, trên nhiều tuyến quốc lộ hay vào các tỉnh đều dễ tìm. Ngay cả khi chạy lên các huyện miền núi ở Thanh Hóa, Hòa Bình hay Quảng Trị, tôi vẫn khá yên tâm vì dọc đường đều có điểm sạc”, anh Quang chia sẻ.

Hạ tầng phủ rộng cũng là điểm gây ấn tượng với chị Hương Giang (Hải Phòng) trong hành trình xuyên Việt bằng VinFast VF 7. Chuyến đi của chị kéo dài gần 8.000 km, đi qua 29 tỉnh và 368 địa danh.

Theo nữ chủ xe, trên một chặng dài gần 200 km qua khu vực Trường Sơn, nơi thưa thớt nhà dân, phương tiện và sóng điện thoại, chị vẫn bắt gặp một trạm sạc quy mô lớn gồm 10 trụ công suất 120 kW và một trụ 250 kW. Trải nghiệm này giúp chị thêm tự tin khi thực hiện những hành trình đường dài.

Đi 4.000–5.000 km mỗi tháng vẫn “nhẹ ví”

Nếu hạ tầng sạc giúp người dùng yên tâm trên mọi cung đường thì chính sách miễn phí sạc mang lại lợi ích trực tiếp về kinh tế cho người sử dụng ô tô điện VinFast.

Theo chính sách hiện hành, khách hàng cá nhân được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần mỗi tháng. Chia sẻ trên diễn đàn người dùng VF 7, anh Nguyễn Đình Tỵ cho rằng, số lần miễn phí trên tương đương 4.000-5.000 km di chuyển mỗi tháng. Đây là phạm vi đủ đáp ứng nhu cầu đi làm, đưa đón gia đình và cả những chuyến du lịch dài ngày của phần lớn khách hàng mà gần như không phát sinh chi phí năng lượng.

“Với nhu cầu sử dụng thông thường, 10 lần sạc mỗi tháng là quá thoải mái. Đi nhiều cũng không phải băn khoăn mỗi chuyến hết bao nhiêu tiền nhiên liệu”, anh Tỵ nhận xét.

Sự an tâm của chủ xe còn được củng cố bởi mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc. Quy mô này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hoặc sửa chữa tại nhiều tỉnh, thành, thay vì phải đưa xe về các đô thị lớn mỗi khi phát sinh nhu cầu.

Từ hành trình hằng ngày trong thành phố đến những chuyến xuyên Việt qua các vùng xa, hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện đang giúp chủ xe VinFast mở rộng “bản đồ di chuyển” cũng như tự tin bỏ xăng, lên điện.