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Xe

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Thêm xe Hyundai lắp ráp ở Việt Nam được xuất ngoại

Lê Tuấn

TPO - Mẫu xe Hyundai Tucson bản đặc biệt lắp ráp ở Việt Nam dự kiến được xuất khẩu và mở bán tại Australia từ cuối năm nay.

Theo tạp chí Drive, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ 34 sản xuất ô tô được bán tại Australia, gia nhập danh sách các nước cung ứng xe cho thị trường này như Indonesia, Phần Lan, Nam Phi, Đài Loan và Nga.

Mẫu xe mới đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu sang Australia sẽ là Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt, dự kiến xuất hiện tại thị trường này vào cuối năm nay.

Cụ thể, Hyundai Tucson BLK Edition dự kiến được đưa tới các đại lý Australia trong khoảng tháng 10-12/2026. Mẫu xe được định vị giữa hai phiên bản cao cấp Elite và Premium của Tucson, sử dụng hệ truyền động hybrid với hệ dẫn động cầu trước.

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Hyundai chưa công bố hình ảnh chính thức của Tucson BLK Edition, nhưng nhiều khả năng mẫu xe sẽ mang phong cách tương tự Palisade Black Ink. Theo đó, ngoại thất và nội thất được phủ tông màu đen, trong khi trang bị nhiều khả năng không có thay đổi đáng kể.

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Việc nhập khẩu Tucson BLK Edition từ Việt Nam giúp Hyundai Australia có thêm năng lực cung ứng xe mà không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất Tucson tại nhà máy ở Hàn Quốc. Đây cũng là một trong những lý do khiến hãng lựa chọn Việt Nam làm nguồn cung cho phiên bản đặc biệt này.

Việt Nam và Australia hiện có các hiệp định thương mại tự do, do đó Tucson sản xuất tại Việt Nam dự kiến không phải chịu thêm thuế nhập khẩu khi vào thị trường Australia.

"Hyundai sẽ bắt đầu nhập khẩu một phiên bản Tucson đặc biệt từ Việt Nam, mở ra một kênh cung ứng mới cho thương hiệu và cũng là lần đầu tiên đối với thị trường Australia", tạp chí Drive dẫn lời đại diện Hyundai.

Phần lớn các mẫu xe Hyundai bán tại Australia hiện được sản xuất tại Hàn Quốc. Ngoài ra, hãng từng nhập khẩu một số dòng xe từ các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, CH Séc… để cung cấp cho Australia.

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Tuy nhiên, trước Tucson BLK Edition, chưa có mẫu xe mới nào được sản xuất tại Việt Nam để bán chính thức tại Australia.

Hiện Hyundai Thành Công đang sản xuất nhiều mẫu xe tại Việt Nam, nổi bật có Creta, Tucson, Santa Fe, Palisade, Ioniq 5, Accent và Elantra. Trong đó, các dòng SUV Palisade và Santa Fe hybrid “Made in Vietnam” từng ra mắt thị trường Thái Lan tại Bangkok Motor Show 2026 hồi đầu năm.

Cuối năm 2024, Hyundai Thành Công công bố xuất khẩu thành công 110 chiếc Palisade sang thị trường Thái Lan. Trước đó vào cuối năm 2023, liên doanh này đã xuất khẩu các dòng xe thương mại gồm Solati và Mighty N250 sản xuất, lắp ráp ở Việt Nam sang các thị trường Peru và Philippines.

Lê Tuấn
#Hyundai #Tucson #hyundai thành công #xuất khẩu #Australia #xe lắp ráp

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