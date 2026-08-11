Xem trước SUV mới của Honda, nghi là CR-V đời mới

TPO - Dựa trên chu kỳ phát triển sản phẩm, mẫu SUV chạy thử bí ẩn của Honda được dự đoán là nguyên mẫu CR-V thế hệ mới dự kiến ra mắt vào khoảng 2027-2028.

Các tay săn ảnh tại Mỹ gần đây phát hiện một mẫu SUV thử nghiệm của Honda đang chạy trên đường gần nhà máy của hãng tại Mỹ.

Phần lớn thân xe được phủ kín bằng lớp ngụy trang, song một số chi tiết ở khu vực đầu xe, hệ thống đèn và phía đuôi vẫn có thể quan sát.

Dựa trên những đặc điểm này, nguồn tin đặt ra khả năng đây có thể là Honda CR-V thế hệ thứ 7 đang trong quá trình phát triển.

Thực tế, CR-V thế hệ thứ 6 được Honda giới thiệu lần đầu vào giữa năm 2022 và đã có hơn 4 năm trên thị trường. Theo chu kỳ phát triển thông thường, hãng có thể bắt đầu thử nghiệm thế hệ kế tiếp trước thời điểm ra mắt dự kiến vào khoảng năm 2027-2028.

Đáng chú ý, nguyên mẫu sở hữu thiết kế đèn trước theo dạng hai tầng, khác với cách bố trí cụm đèn liền khối thường thấy trên các mẫu Honda hiện nay. Dải đèn định vị ban ngày và đèn báo rẽ được đặt phía trên, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính nằm thấp hơn, tích hợp vào khu vực cản trước.

Cách bố trí này được xem là một trong những hướng thiết kế mới của Honda và từng xuất hiện trên Avancier thế hệ mới, mẫu SUV cỡ D dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Bên cạnh hệ thống đèn, thiết kế gương chiếu hậu và tỷ lệ phần đầu của nguyên mẫu cũng được nhận xét có một số điểm tương đồng với Avancier mới.

Tuy nhiên, Honda chưa xác nhận danh tính của mẫu SUV đang được thử nghiệm. Ngoài khả năng đây là CR-V thế hệ mới, nguyên mẫu có thể thuộc một dòng SUV hoàn toàn mới chưa được công bố hoặc là sản phẩm của Acura sử dụng chung nền tảng. Lớp ngụy trang dày cũng khiến việc nhận diện thiết kế thực tế của xe trở nên khó khăn.

Do đó, ở thời điểm hiện tại chỉ có thể xác định Honda đang tiến hành thử nghiệm một mẫu SUV mang những đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế mới.

Nếu đây là CR-V đời mới, mẫu SUV chủ lực của Honda có thể được thay đổi đáng kể về thiết kế. Thông tin về mẫu xe nhiều khả năng sẽ được hé lộ thêm khi Honda tiếp tục quá trình thử nghiệm trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, CR-V đang là mẫu xe bán chạy nhất của Honda. Trong nửa đầu năm 2026, mẫu SUV này đạt doanh số lũy kế 3.554 chiếc, trong đó hơn một nửa là bản hybrid.