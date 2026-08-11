Những mẫu xe Hàn bán chạy nhất tại Việt Nam

TPO - Hai hãng xe Hàn tại Việt Nam gồm Hyundai và Kia đều sở hữu cặp SUV chủ lực dẫn dắt doanh số, lần lượt là Creta - Tucson và Seltos - Sonet.

Theo báo cáo bán hàng của Hyundai Thành Công (TC Motor), liên doanh này đã bàn giao tổng cộng 25.069 xe ô tô tới khách hàng trên toàn quốc trong 6 tháng đầu năm 2026. Con số này tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp Hyundai giữ vững vị trí thứ 3 về doanh số trên toàn thị trường.

Trong đó, Creta tiếp tục là mẫu xe Hyundai bán tốt nhất với 4.671 xe đến tay khách Việt tăng tới 48% so với nửa đầu năm 2025. Kết quả cho thấy sức hút của mẫu SUV đô thị Hàn Quốc trên thị trường sau tròn một năm ra mắt Việt Nam.

Mẫu SUV phân khúc B là Creta tiếp tục đóng vai trò chủ lực doanh số của Hyundai tại Việt Nam.

Bám sát Creta là mẫu Tucson với doanh số lũy kế đạt 4.442 xe, tăng 16%. Bộ đôi này tiếp tục đóng vai trò là chủ lực của Hyundai khi chiếm 51% tổng doanh số xe du lịch của thương hiệu này trong nửa đầu năm 2026.

Xếp sau hai mẫu SUV Creta và Tucson là dòng sedan Accent với doanh số từ đầu năm đạt 2.086 chiếc, giảm 45% so với nửa đầu năm 2025. Dù vẫn xếp thứ 3 trong thương hiệu Hyundai nhưng đà giảm sâu khiến Accent bị tụt khỏi top 3 ở phân khúc sedan hạng B.

Hyundai Tucson Hybrid sắp bán tại Việt Nam.

Bên cạnh ba cái tên kể trên, các mẫu Santa Fe và Stargazer cùng nhóm xe thương mại cũng có đóng góp đáng kể với doanh số hơn 10.000 chiếc trong 6 tháng đầu năm.

Thương hiệu xe Hàn Quốc còn lại ở Việt Nam là Kia đã bàn giao hơn 15.700 xe ô tô trong nửa đầu 2026. Doanh số tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Tính hết 6 tháng đầu năm nay, những mẫu xe bán tốt nhất của Kia gồm có Sonet (3.981 xe), Seltos (4.529 xe), Carens (2.476 xe) và Carnival (2.314 xe). Trong đó, bộ đôi SUV đô thị là Sonet và Seltos có doanh số nổi bật hơn hẳn so với hai mẫu MPV cùng nhà.

Sonet và Seltos là hai mẫu xe bán tốt nhất của Kia.

Bốn mẫu xe trên đã bán được tổng cộng 13.300 chiếc, đóng góp hơn 84% vào doanh số của Kia tại Việt Nam. Trong khi đó, các mẫu xe khác của hãng như Sportage, Sorento, K3, K5, Soluto, Morning đều có doanh số lũy kế chưa đến 1.000 chiếc mỗi mẫu.

Nhìn chung, trong nửa đầu năm 2026, doanh số xe Hàn Quốc tại Việt Nam đang cho thấy sự phục hồi tích cực. Một số cái tên nổi bật như Hyundai Creta và Tucson hay Kia Seltos cũng có nhiều lần lọt vào top 10 xe bán chạy nhất tháng (ô tô máy xăng, dầu).

Kết quả này được thúc đẩy bởi nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi mạnh tay suốt nhiều tháng của Hyundai và Kia nhằm tăng sức hút với khách hàng. Bên cạnh đó, hai hãng còn tích cực làm mới sản phẩm với những Kia Sportage 2026, Sorento Hybrid, Hyundai Stargazer 2026 hay sắp tới là Palisade Hybrid và Tucson Hybrid.

Nhờ những biện pháp kích cầu này, nhóm thương hiệu ô tô Hàn Quốc vẫn duy trì được vị thế quan trọng trên thị trường bên cạnh xe Nhật và xe Trung Quốc.

Nếu tính gộp số liệu của cả Hyundai và Kia trong 6 tháng đầu năm 2026, nhóm xe Hàn Quốc đã bán được gần 41.000 ô tô các loại tại Việt Nam. Con số này tương đương khoảng 19% thị phần xe động cơ đốt trong tính trên toàn thị trường (cộng số liệu của VAMA và TC Motor).

Con số cho thấy dù gặp nhiều áp lực từ các đối thủ xe Nhật và Trung Quốc, nhóm xe Hàn Quốc vẫn có tệp khách hàng ổn định và sức bán khá tốt tại thị trường Việt Nam. Điều này đóng góp đáng kể vào đà tăng doanh số của toàn thị trường ô tô nói chung.