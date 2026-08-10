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Hình phạt cho tài xế ô tô tải đánh võng trên cao tốc

Lê Tuấn

TPO - Theo Cục CSGT, hành vi điều khiển xe tải lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), từ phản ánh của người dân, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác minh trường hợp tài xế xe tải có hành vi lạng lách, đánh võng trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Clip xe tải lạng lách, đánh võng trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Nguồn: Cục CSGT

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 28/7/2026, tại Km128+500 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, tài xế T.L.Q. (sinh năm 2000, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) được xác định điều khiển xe tải thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng.

Căn cứ khoản 12 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên của tài xế T.L.Q. bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Cơ quan chức năng cảnh báo hành vi lạng lách, đánh võng trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Bởi trên cao tốc, chỉ một giây phương tiện mất kiểm soát cũng có thể kéo theo tai nạn liên hoàn và những hậu quả không thể sửa chữa.

Trong clip phản ánh, hành vi vi phạm của tài xế T.L.Q khiến một ô tô khác phải đánh lái vào làn đường khẩn cấp, suýt gây ra một vụ va chạm giao thông. Sau khi tạt đầu ô tô khác trên cao tốc, tài xế T.L.Q. lái xe bỏ đi.

Lê Tuấn
Cục CSGT
#giao thông #xử phạt #cao tốc #xe tải #đánh võng #cao tốc Hà Nội - Bắc Giang #cục csgt

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