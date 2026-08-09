BMW bị khách hàng chỉ trích dữ dội vì đưa quảng cáo Người Nhện lên màn hình ô tô

BMW đang vấp phải phản ứng từ khách hàng sau khi quảng bá bộ phim Spider-Man: Brand New Day trên màn hình cảm ứng của một số mẫu xe. Nhiều chủ xe không hài lòng khi nội dung xuất hiện ngay trên chiếc ô tô mà họ đã bỏ ra hàng chục nghìn USD để sở hữu.

Theo Dailymail, hãng xe sang BMW đã khiến nhiều khách hàng của mình tức giận khi liên tục chiếu đoạn phim hoạt hình quảng cáo phim Người Nhện mới trên màn hình lớn ngay trong xe của họ.

Chiến dịch quảng bá bộ phim mới của Sony và Marvel đang được triển khai tại hơn 70 quốc gia nhưng không bao gồm Anh và Ireland. Từ ngày 27/7 đến 10/8, những chiếc BMW được trang bị phù hợp có thể nhận hoạt ảnh Người Nhện trên hệ thống thông tin giải trí.

BMW công bố chương trình ngày 28/7 và gọi đây là "một bất ngờ đặc biệt" dành cho các chủ xe. Khi khởi động xe, một biểu ngữ đặc biệt sẽ xuất hiện trên màn hình điều khiển. Người dùng nhấp vào biểu ngữ này để kích hoạt hoạt ảnh Người Nhện.

Theo BMW, hoạt ảnh bao gồm hình ảnh toàn màn hình trên màn hình điều khiển, nhạc nền và hiệu ứng ánh sáng đi kèm từ hệ thống đèn nội thất.

Chương trình được cung cấp cho những xe được trang bị các tùy chọn phù hợp, sử dụng BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 hoặc BMW Operating System X, cũng như các xe có ngày sản xuất sau tháng 7/2020.

Tuy nhiên, thay vì được đón nhận như một "bất ngờ đặc biệt", chương trình nhanh chóng khiến một số chủ xe BMW bức xúc.

Theo thông tin được The Autopian đăng tải, hoạt ảnh Người Nhện xuất hiện trên màn hình thông tin giải trí trung tâm khi chủ xe khởi động xe. Nội dung chỉ hiển thị khi xe đang đứng yên.

Một số video do chủ xe BMW đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đoạn hoạt hình chiếm toàn bộ màn hình, trong đó có cả màn hình cong kích thước lớn trên những mẫu BMW đời mới. Sau phần hoạt hình, mã QR xuất hiện để người dùng quét.

Nội dung này cũng được đưa vào ứng dụng BMW để chủ xe có thể xem lại sau. Người lái có thể bỏ qua hoạt ảnh nếu không muốn xem.

Trên Reddit, nhiều chủ xe đã bày tỏ sự không hài lòng. Một người viết rằng họ bỏ ra 50.000-100.000 USD cho một chiếc xe nhưng vẫn phải nhận quảng cáo.

Một người khác thẳng thừng cho rằng BMW nên dừng việc này. Một chủ xe khác, dù cho biết mình yêu thích cả Spider-Man và BMW, cũng nhận xét chương trình này "thực sự tệ hại".

Một số người còn lo ngại đây có thể là bước khởi đầu cho việc quảng cáo xuất hiện thường xuyên hơn trên ô tô. Một tài khoản Reddit đặt câu hỏi liệu trong tương lai quảng cáo có thể xuất hiện xuyên suốt thời gian người dùng ngồi trong xe hay không.

BMW trước đó cũng từng gây tranh cãi với việc cung cấp một số tính năng theo hình thức đăng ký. Năm 2022, hãng khiến khách hàng tức giận khi đưa ra dịch vụ trả phí để sử dụng các tính năng được tích hợp sẵn trên xe, trong đó có ghế sưởi.

Tại một số thị trường, chủ xe phải đăng ký gói dịch vụ với mức phí 15 bảng Anh/tháng để sử dụng chức năng sưởi ghế dù phần cứng đã được trang bị trên xe.

Một số chủ xe lo ngại rằng trong tương lai, người dùng có thể phải trả thêm tiền nếu muốn tránh những nội dung tương tự.

Dù vậy, BMW bác bỏ việc coi hoạt ảnh Người Nhện là quảng cáo. Người phát ngôn của hãng cho biết "Ứng dụng Lễ hội" trong hệ điều hành BMW được thiết kế để cung cấp các hình ảnh động và thông điệp theo chủ đề liên quan đến nhiều dịp lễ hội trên toàn cầu và tại từng địa phương.

Theo BMW, khách hàng sẽ nhận được thông báo bật lên trong xe và có thể lựa chọn có khởi chạy hoạt ảnh hay không. Nội dung chỉ có thể được xem khi xe đang đứng yên. Khách hàng cũng có thể truy cập thủ công thông qua biểu tượng "Ứng dụng Lễ hội" trong menu nếu muốn.

BMW cho biết các công ty con của hãng tại từng quốc gia quyết định việc kích hoạt những hiệu ứng hoạt hình cụ thể. Riêng hoạt ảnh theo chủ đề Người Nhện không được cung cấp cho chủ xe tại Anh và Ireland.

Dù BMW khẳng định đây không phải quảng cáo, việc nội dung Người Nhện xuất hiện trên màn hình ô tô vẫn tạo ra nhiều phản ứng trái chiều từ chủ xe, đặc biệt trong bối cảnh các mẫu BMW ngày càng được tích hợp nhiều ứng dụng, dịch vụ và tính năng có thể cập nhật từ xa.