Bộ ốc vít trên xe Pagani đắt hơn một chiếc Porsche 911 mới

TPO - Pagani được biết đến là một trong những hãng xe đắt đỏ nhất thế giới, với riêng bộ ốc vít cũng có giá cao hơn một chiếc Porsche 911 hoàn toàn mới.

Theo tiết lộ trong chuyến tham quan nhà máy Pagani của Carwow do MC Mat Watson dẫn dắt, mỗi chiếc Pagani sử dụng khoảng 2.000 bu lông (ốc vít) bằng titan. Mỗi chi tiết có giá khoảng 80 USD, với tổng giá trị riêng của số bu lông ước tính lên tới khoảng 161.300 USD.

Con số này có giá trị cao hơn cả một chiếc Porsche 911 hoàn toàn mới, vốn có giá khởi điểm từ 135.500 USD tại Mỹ. Trong khi đó, một chiếc Pagani có giá khởi điểm lên tới 3,58 triệu USD trước thuế và các tùy chọn cá nhân hóa.

Đại diện của Carwow cho biết trên mỗi bu lông titan đều được khắc logo Pagani với độ sâu chỉ 2 micron (0,002 mm), mỏng hơn khoảng 35 lần so với sợi tóc người. Video cũng ghi lại cận cảnh thiết bị chuyên dụng dùng để thực hiện công đoạn khắc siêu nhỏ này.

Dù vậy, đoạn video không xác nhận mức giá 80 USD là chi phí sản xuất thực tế của Pagani, giá bán phụ tùng thay thế hay chỉ là con số ước tính.

Vì vậy, tổng giá trị 161.300 USD chỉ được tính bằng cách nhân đơn giá với số lượng bu lông, thay vì là chi phí sản xuất chính thức mà hãng công bố. Tuy nhiên, con số này vẫn phần nào phản ánh mức độ tỉ mỉ và sự cầu toàn trong quy trình chế tạo mỗi chiếc Pagani.

Không chỉ những con bu lông, nhiều chi tiết khác trên xe cũng được hoàn thiện như một tác phẩm thủ công. Chẳng hạn, que thăm dầu được gia công từ titan nguyên khối, sau đó xử lý anot hóa để tăng độ bền và tính thẩm mỹ.

Quy trình lắp ráp cũng được thực hiện rất công phu: Pagani lắp thử từng que thăm dầu để xác định chính xác vị trí khi siết chặt. Sau đó, chi tiết lại được tháo ra để khắc logo sao cho thẳng hoàn hảo rồi mới lắp đặt lần cuối.

Vô-lăng cũng là một ví dụ cho sự cầu kỳ của Pagani. Bộ phận này được gia công từ khối nhôm nguyên khối nặng 43 kg, nhưng sau quá trình cắt gọt chỉ còn khoảng 1,7 kg. Sau đó, một nghệ nhân 80 tuổi sẽ dành thêm khoảng 8 giờ để đánh bóng hoàn toàn bằng tay.

Theo Carwow, không chỉ những chi tiết dễ nhìn thấy mới được chăm chút ở mức độ này. Từ vòng bi bánh xe cho đến tay đòn hệ thống treo cùng nhiều linh kiện cơ khí khác đều được hoàn thiện như những tác phẩm điêu khắc hơn là phụ tùng ô tô.