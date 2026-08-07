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Xe

Chiếc xe siêu sang Mai Phương Thúy chia sẻ có gì 'hot'?

Sáng ngày đầu tháng 8, hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải hình ảnh mẫu sedan siêu sang từ Rolls-Royce.

Sáng ngày đầu tháng 8, hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải hình ảnh mẫu sedan siêu sang từ Rolls-Royce.

Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa đăng tải hình ảnh một mẫu xe kèm dòng trạng thái "Forever an August baby", tạm dịch "mãi mãi là cô gái của tháng 8". Điều này khá dễ hiểu bởi Mai Phương Thúy có ngày sinh nhật vào 6/8. Và mẫu xe được đăng ảnh, là một chiếc xe siêu sang đặc biệt được sản xuất giới hạn 10 chiếc toàn cầu, trị giá hàng triệu USD.

Đây chính là chiếc Rolls-Royce Phantom Scintilla, một mẫu xe giới hạn được thiết kế kỷ niệm 120 năm thành thương hiệu xe sang.

Bài đăng của hoa hậu Mai Phương Thúy với mẫu xe siêu sang. Ảnh: Mai Phương Thúy/Facebook.
Bài đăng của hoa hậu Mai Phương Thúy với mẫu xe siêu sang. Ảnh: Mai Phương Thúy/Facebook.

Khác với các logo trên những anh em cùng nhà là Ghost hay Spectre, biểu tượng Spirit of Ecstasy", hay còn gọi là "thiếu phụ bay" trên mẫu xe Phantom Scintilla được chế tác từ gốm, lấy cảm hứng từ tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch Hy Lạp "Nike of Samothrace".

Rolls-Royce Phantom Scintilla được sơn 2 tone màu riêng biệt với phần thân là màu trắng Andalusian, nửa dưới là màu xanh Thracian. Đường coachline kéo dài toàn bộ thân xe với màu trắng và xanh lam.

Bên trong khoang lái của mẫu xe là hệ thống đèn trần bầu trời sao với thiết kế khác lạ. Xung quanh khoang lái là các tác phẩm nghệ thuật được kết hợp từ nhiều vật liệu như nhôm hay gốm, da cao cấp.

Xe được sơn 2 tone màu ngoại thất. Ảnh: Rolls-Royce.
Xe được sơn 2 tone màu ngoại thất. Ảnh: Rolls-Royce.

Rolls-Royce Phantom Scintilla sử dụng khối động cơ V12 tăng áp kép 6.75L, sản sinh công suất tối đa khoảng 571 mã lực. Và tương tự mọi mẫu xe Bespoke của thương hiệu siêu sang Rolls-Royce, chiếc Phantom Scintilla được sản xuất giới hạn và không công bố giá bán, cũng được đặt mua toàn bộ ngay khi vừa giới thiệu.

tech.zingnews.vn
#Mai Phương Thúy #xe

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