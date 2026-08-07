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Xe

Kỷ lục Guinness: Mẫu xe Nhật đi được 2.000 km không cần tiếp nhiên liệu

Lê Tuấn

TPO - Mẫu crossover Nissan Qashqai e-POWER vừa thiết lập kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường di chuyển dài nhất của một mẫu SUV điện hóa không cần sạc (EREV).

Cụ thể, Nissan Qashqai e-POWER đã hoàn thành hành trình dài 1.979 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Kết quả này đã được các giám định viên của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận. Kỷ lục được xác lập tại Colombia trên hành trình đi qua nhiều điều kiện vận hành khác nhau, bao gồm khu vực đô thị, đường nông thôn và các cung đường đèo núi.

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Đây là bài thử nghiệm đường dài thứ ba do Nissan tổ chức, sau các chương trình tương tự tại Anh và Australia. Mục tiêu của hãng là chứng minh hiệu quả vận hành của thế hệ mới nhất của hệ truyền động e-POWER trong điều kiện sử dụng thực tế.

Bài thử diễn ra từ ngày 14-17/7/2026, bắt đầu tại thủ đô Bogotá và kết thúc ở khu vực bờ biển Caribe của Colombia. Theo Nissan, toàn bộ quá trình đều được giám sát và chứng nhận độc lập trước khi kỷ lục chính thức được xác nhận.

Thành tích này vượt xa phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP mà Nissan công bố cho Qashqai e-POWER thế hệ thứ ba. Theo tiêu chuẩn này, mẫu xe có thể di chuyển hơn 1.200 km với bình nhiên liệu dung tích khoảng 55 lít.

Tuy nhiên, giống như nhiều thử thách tiết kiệm nhiên liệu khác, kết quả thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, địa hình cũng như chiến lược lái xe, nên khó có thể tái lập trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

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Ra mắt tại châu Âu từ năm 2025, hệ truyền động e-POWER thế hệ mới vẫn giữ nguyên nguyên lý hoạt động đặc trưng khi mô-tơ điện là bộ phận duy nhất truyền lực tới bánh xe, còn động cơ xăng chỉ đóng vai trò phát điện.

Hệ truyền động của xe gồm động cơ ba xi-lanh tăng áp 1.5L với công suất 154 mã lực, hoạt động như một máy phát điện cho pin 2.1 kWh nuôi mô-tơ điện dẫn động công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Nhờ cấu hình e-POWER của Nissan, Qashqai vận hành giống một chiếc xe điện hơn là một chiếc xe hybrid .

So với thế hệ trước, hệ thống e-POWER mới giúp giảm 12% mức tiêu thụ nhiên liệu, đạt hiệu suất trung bình 22,2 km/l theo chuẩn WLTP. Đồng thời, lượng khí thải CO₂ ra môi trường cũng như độ trong khoang lái cũng giảm.

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Theo đánh giá của Motor1, hệ thống hybrid của Nissan trên Qashqai e-POWER sẽ là lựa chọn hấp dẫn đối với những người dùng muốn trải nghiệm lái như xe điện mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Dù chưa thể thay thế hoàn toàn xe thuần điện, phạm vi hoạt động lớn cùng mức tiêu thụ nhiên liệu thấp giúp Qashqai e-POWER trở thành một trong những mẫu crossover hybrid đáng chú ý nhất trong phân khúc.

Lê Tuấn
#Nissan #Qashqai #xe nhật #kỷ lục Guinness #xe hybrid #xe điện hóa

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