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Xe

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Loạt SUV cỡ C đua giảm giá: Mazda CX-5 giá ngang xe hạng dưới

Lê Tuấn

TPO - Rục rịch bước sang tháng Ngâu, các hãng đẩy mạnh khuyến mãi nhằm kích cầu. Trong đó, phân khúc SUV cỡ C chứng kiến cuộc đua giảm giá giữa Mazda CX-5, Mitsubishi Destinator và Hyundai Tucson.

Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn thấp điểm của tháng Ngâu. Trong bối cảnh đó, các hãng và đại lý buộc phải đẩy mạnh ưu đãi, giảm giá để kích cầu và giải phóng hàng tồn.

Trong đó, phân khúc SUV cỡ C đang ghi nhận mức giảm sâu, dao động từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Thậm chí, một số mẫu có giá thực tế thấp hơn cả xe thuộc phân khúc cỡ B.

Trong tháng 8, Mazda CX-5 được chính hãng ưu đãi trực tiếp giá bán 69 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của mẫu xe này được đưa xuống còn 671 triệu đồng.

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Trước đó, nhiều đại lý chào bán mẫu CX-5 phiên bản tiêu chuẩn với giá ưu đãi chỉ còn 666 triệu đồng. Con số này không chỉ giúp tăng sức cạnh tranh cho CX-5 ở nhóm SUV cỡ C mà còn gây áp lực lên nhiều mẫu xe hạng B.

Tương tự, dòng Hyundai Tucson đang được một số đại lý áp dụng ưu đãi giảm gần 100 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 670-690 triệu đồng. Tuy nhiên, ưu đãi này sẽ có sự khác biệt tùy phiên bản và chính sách bán hàng của từng đại lý khác nhau.

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Ngoài ra, cần lưu ý rằng mức giảm cao thường chỉ áp dụng cho các mẫu xe VIN 2025 còn tồn lại và có hạn chế về tùy chọn màu sắc, phiên bản. Trong khi đó, chương trình ưu đãi chính hãng cho dòng Tucson áp dụng mức giảm tối đa 85 triệu đồng.

Một mẫu SUV cỡ C khác nổi bật trong cuộc đua giảm giá tháng 8 gọi tên Mitsubishi Destinator. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, mẫu xe này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Với bản tiêu chuẩn Destinator Premium có giá 780 triệu đồng, mức giảm tương đương 78 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá khởi điểm thực tế của Destinator chỉ còn 702 triệu đồng.

Bản cao cấp Destinator Ultimate được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm khoảng 43 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng. Phiên bản này có giá niêm yết 855 triệu đồng.

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Ưu điểm của Destinator so với các mẫu xe trong phân khúc nằm ở cấu hình 7 chỗ ngồi. Với mức giá thực tế hiện chỉ nhỉnh hơn 700 triệu đồng, chủ lực của Mitsubishi hứa hẹn sẽ tạo thêm áp lực cho các đối thủ cùng phân khúc.

Giảm nhiều nhất trong nhóm SUV cỡ C vẫn là mẫu Subaru Forester với khuyến mãi lên đến 360 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của bản cao nhất 2.0 iS EyeSight từ 1,199 tỷ đồng được giảm xuống còn 839 triệu đồng.

Cũng như các tháng trước đó, Subaru Forester được giảm giá là xe đời cũ sản xuất năm 2024. Các phiên bản thấp hơn gồm 2.0 iL và 2.0 iL EyeSight không còn trong chương trình khuyến mãi, nhiều khả năng đã xả hết hàng tồn.

Tính hết nửa đầu năm, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam với doanh số lũy kế đạt 8.123 chiếc. Xếp sau lần lượt là VinFast VF 7 (6.849 xe), Ford Territory (6.144 xe), Mitsubishi Destinator (5.189 xe), Hyundai Tucson (4.442 xe), Honda CR-V (3.554 xe) và Kia Sportage (938 xe).

Lê Tuấn
#SUV cỡ C #Mazda CX-5 #Hyundai Tucson #Mitsubishi Destinator #xe giảm giá #thị trường ô tô

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