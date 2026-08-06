Không chỉ bán xe, Foton muốn trở thành đối tác giải bài toán vận tải cho doanh nghiệp Việt

Thị trường logistics đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, Foton định vị mình không chỉ là nhà sản xuất xe thương mại mà là đơn vị cung cấp giải pháp vận tải toàn diện. Đồng hành cùng chiến lược này tại Việt Nam là ADCV - đơn vị sản xuất và phân phối chính thức của thương hiệu Foton.

Đón đầu nhu cầu mới của ngành vận tải

Hãng xe tải Foton hiện có mặt tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thương hiệu xe thương mại Trung Quốc dẫn đầu về xuất khẩu suốt 15 năm liên tiếp, đồng thời nằm trong nhóm doanh nghiệp đạt cột mốc 10 triệu xe nhanh nhất thế giới. Tại Việt Nam, thương hiệu này đang mở rộng nhanh hệ thống đại lý trên toàn quốc, cung cấp danh mục sản phẩm trải dài từ xe tải nhẹ, tải trung, tải nặng đến đầu kéo.

Tuy nhiên, theo Foton, mở rộng sản phẩm mới chỉ là một phần của chiến lược. Ông Trần Chí Vĩ, Tổng Giám đốc Foton Trung Quốc tại thị trường Việt Nam, cho biết ngành logistics Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của ba xu hướng lớn: sự bùng nổ của thương mại điện tử, quá trình chuyển dịch sang năng lượng mới và áp lực tối ưu chi phí vận hành.

Điều đó khiến tiêu chí lựa chọn phương tiện của doanh nghiệp cũng thay đổi. Nếu trước đây xe tải được đánh giá chủ yếu ở khả năng chuyên chở, thì hiện nay doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến mức tiêu hao nhiên liệu, độ tin cậy, chi phí bảo dưỡng cũng như hiệu quả đầu tư trong suốt vòng đời sản phẩm.

"Đây cũng là cơ sở để Foton chuyển trọng tâm từ việc cung cấp sản phẩm đơn thuần sang phát triển các giải pháp vận tải tạo ra giá trị thực tế cho khách hàng", ông Trần Chí Vĩ chia sẻ.

Ông Trần Chí Vĩ – Tổng Giám đốc Foton Trung Quốc tại thị trường Việt Nam chia sẻ về chiến lược của thương hiệu

Theo đại diện Foton, trong bối cảnh chi phí vận hành trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải, lợi thế không còn chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở khả năng đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình khai thác.

Dòng xe Galaxus vừa ra mắt tại Việt Nam được xem là sản phẩm tiêu biểu cho định hướng này. Đây không chỉ là dòng xe chiến lược của Foton mà còn thể hiện bước chuyển từ tư duy "cạnh tranh bằng sản phẩm" sang "cạnh tranh bằng giá trị".

Ông Trần Chí Vĩ nhấn mạnh, giá trị đó không dừng lại ở một chiếc xe phù hợp nhu cầu vận tải, mà còn được tạo nên từ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu chi phí vận hành, độ bền phương tiện cùng hệ thống dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng. "Chúng tôi mong muốn Galaxus cũng như các sản phẩm Foton sẽ trở thành đối tác vận tải đáng tin cậy của khách hàng, thay vì chỉ là một phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh", ông nói.

Mẫu xe đầu kéo Foton Galaxus được ra mắt trong khuôn khổ sự kiện Vietnam Logistic Expo 2026 vừa qua.

Hiện thực hóa chiến lược tại Việt Nam

Để biến định hướng này thành trải nghiệm thực tế, ADCV - nhà sản xuất và phân phối chính thức của Foton tại Việt Nam sẽ đóng vai trò cầu nối giữa chiến lược toàn cầu và nhu cầu của thị trường trong nước.

Theo ông Nguyễn Thạch Cường, Giám đốc Kinh doanh ADCV, doanh nghiệp không chỉ đưa sản phẩm ra thị trường mà còn xây dựng hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng theo định hướng đồng hành lâu dài.

Trong thời gian tới, ADCV sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý, nâng cao chất lượng hậu mãi, đồng thời phát triển các giải pháp vận tải phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp Việt. "Chúng tôi mong muốn không chỉ bán một chiếc xe mà trở thành đối tác đồng hành cùng khách hàng trong hoạt động kinh doanh vận tải", ông Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thạch Cường – Giám đốc kinh doanh của ADCV khẳng định mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp Việt

Trong dài hạn, ADCV sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Foton để mở rộng danh mục sản phẩm, từ xe tải nhẹ, xe tải trung, xe tải nặng đến các dòng xe chuyên dụng, qua đó đáp ứng nhiều nhu cầu vận tải khác nhau của khách hàng Việt Nam. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện dải sản phẩm từ xe tải nhẹ, tải trung, tải nặng đến các dòng xe chuyên dụng, Foton cũng đặt trọng tâm vào các giải pháp năng lượng mới.

Tại Vietnam Logistics Expo 2026, mẫu van điện eView Connect được ADCV giới thiệu đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường. Theo định hướng phát triển toàn cầu, các dòng xe điện và hybrid sẽ tiếp tục được nghiên cứu để từng bước đưa vào Việt Nam khi điều kiện thị trường phù hợp.