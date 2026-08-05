VinFast Kyo: 'Xe đi làm có gu' dành cho phái đẹp

Thiết kế thanh lịch, “cân” mọi phong cách

Là người thường xuyên “mang cả thế giới” ra đường, chị Thùy Dương (28 tuổi, Hà Nội) đã ấp ủ ý định đổi từ chiếc xe tay ga cũ sang một chiếc xe có cốp rộng rãi hơn. Thế nhưng, những lựa chọn trên thị trường chị tham khảo lại có thiết kế quá cồng kềnh, không phù hợp với phong cách cá nhân.

Đây là lý do khi VinFast Kyo ra mắt, chị Dương cảm thấy như đã tìm được “chân ái”. Mẫu xe Việt cuốn hút chị ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ phom dáng gọn gàng, sở hữu nhiều đường cong mềm mại và các chi tiết bo tròn tinh tế. Mặt trước của xe được lấy cảm hứng từ thiết kế sang trọng của ô tô, kết hợp cùng hệ thống đèn LED Projector, lưới Louver và dải chrome hình chữ V biểu tượng.

Theo chị Dương, với thiết kế trẻ trung, mềm mại, Kyo dễ dàng “matching” với mọi phong cách thời trang của phái đẹp, từ những bộ đồ công sở lịch thiệp, chỉn chu cho đến các bộ váy điệu đà khi đi cà phê, mua sắm hay gặp gỡ bạn bè.

Đặc biệt, theo các chuyên gia, Kyo được thiết kế để “chiều chuộng” tối đa vóc dáng của phụ nữ Việt. Khối lượng xe khi lắp pin chỉ khoảng 104 kg, nhẹ hơn đáng kể so với một số dòng xe hướng tới phái nữ như Honda Lead (khoảng 113-114 kg) và SH Mode (khoảng 116 kg). Nhờ trọng lượng được tối ưu, chị em có thể quay đầu, dắt xe trong hầm chung cư hay xoay xở trong ngõ nhỏ dễ dàng hơn.

“Yên xe cao 785 mm nên người có chiều cao trung bình ngồi cũng rất vừa vặn, chống chân thoải mái chứ không bị nhón hay quá với”, reviewer của kênh Vlog Xe nhận xét sau khi trải nghiệm.

Cốp rộng “miên man”, công nghệ vượt phân khúc

Yếu tố thứ hai khiến chị Dương hài lòng với Kyo là dung tích cốp lên tới 21 lít. “Với dung tích này, chiếc cốp của Kyo dễ dàng ‘nuốt trọn’ từ chiếc túi xách đi làm, áo chống nắng, mũ bảo hiểm cho đến chiếc laptop 14 inch”, reviewer của kênh otosaigon cho biết. Nhờ vậy, người dùng không còn phải treo đồ lỉnh kỉnh ở phía trước vừa mất thẩm mỹ, vừa tiềm ẩn nguy cơ kém an toàn khi lái xe.

“Với Kyo thì tôi nhận được cả chữ ‘đẹp’ và chữ ‘tiện’ trong một chiếc xe. Nên hiện tại, đây là lựa chọn hợp lý nhất với tôi. Ngoài ra, xe điện đang là xu hướng nên đổi sang một chiếc xe điện hợp lý hơn là tiếp tục sử dụng xe xăng”, chị Dương nhận định.

Một khác biệt đắt giá khác là hàm lượng công nghệ vượt phân khúc trên Kyo. Xe được trang bị màn hình màu TFT hiện đại, khóa Smart Key thông minh và khả năng kết nối trực tiếp với điện thoại qua ứng dụng VinFast e-Scooter.

“Cứ nghĩ không còn cảnh phải đứng giữa bãi xe đông đúc, ngột ngạt của trung tâm thương mại để cố căng mắt nhớ xem mình đỗ ở đâu, hay đi bộ dọc các lối đi và bấm khóa liên tục trong bất lực là thấy nhẹ cả người”, chị Dương thừa nhận. Với Kyo, chị chỉ cần chạm nút trên điện thoại, tính năng định vị GPS sẽ giúp tìm xe từ xa.

Bên cạnh đó, Kyo được thiết kế với tiêu chuẩn chống nước IP67 ở động cơ và pin, mang tới cảm giác an tâm cho phái đẹp khi không may phải di chuyển qua đoạn đường ngập nước.

Đáng chú ý, dù sở hữu loạt trang bị nổi bật trong phân khúc, Kyo vẫn được niêm yết ở mức giá dễ tiếp cận, từ 30 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá khởi điểm của nhiều mẫu xe tay ga cùng phân khúc. Trong giai đoạn hiện tại, khách hàng còn được hưởng ưu đãi 2% giá trị xe (tương đương hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ), miễn phí thuê pin trong một năm với tổng giá trị lên tới 3,6 triệu đồng hoặc có thể quy đổi thành tiền mặt. Bên cạnh đó, chủ sở hữu ô tô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast nhận ưu đãi tới 2 triệu đồng.

Cộng dồn các chương trình này, người dùng có thể sở hữu Kyo với chi phí thực tế chỉ từ 23,8 triệu đồng. Loạt ưu đãi thiết thực này cũng là động lực để ngày càng nhiều người dùng Việt chuyển đổi sang xe điện thay thế xe xăng cho các hành trình di chuyển hàng ngày.