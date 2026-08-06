Mitsubishi nhắm cạnh tranh với SUV bán chạy nhất của Toyota

TPO - Nằm trong kế hoạch hồi sinh dòng Pajero, Mitsubishi dự định sẽ bổ sung cả một phiên bản SUV cỡ nhỏ hơn nhắm thẳng vào đối thủ Toyota RAV4.

Pajero - mẫu SUV huyền thoại của Mitsubishi sẽ chính thức trở lại vào năm 2027. Tuy nhiên, kế hoạch của hãng xe Nhật Bản không chỉ dừng lại ở việc hồi sinh một biểu tượng mà còn mở rộng Pajero thành cả một dòng sản phẩm, bao gồm nhiều mẫu xe hướng đến khả năng vận hành địa hình.

Theo đó, bên cạnh mẫu SUV cỡ trung sử dụng khung gầm rời, Pajero sẽ sớm có thêm hai "đàn em" nhỏ hơn, gồm một mẫu SUV/crossover gầm cao cỡ C cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4 và một mẫu SUV kei cỡ nhỏ được kỳ vọng sẽ hồi sinh cái tên Pajero Mini.

RAV4 là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong năm 2025. Ảnh: Drive

Trước đó, Mitsubishi từng xác nhận vào tháng 5 rằng hãng muốn phát triển Pajero thành một dải sản phẩm xe chuyên về off-road. Những thông tin mới nhất cho thấy chiến lược này đã được định hình rõ hơn.

Mẫu Pajero sử dụng khung gầm rời dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, tiếp đến là mẫu crossover cỡ C sử dụng kết cấu khung gầm liền khối (unibody) vào khoảng năm 2028-2029. Đến khoảng năm 2030, dòng sản phẩm sẽ được bổ sung thêm một mẫu SUV kei.

Trong ba mẫu xe, phiên bản crossover cỡ C được xem là sản phẩm chiến lược quan trọng nhất. Thay vì sử dụng nền tảng có sẵn từ Nissan hay Renault, Mitsubishi được cho là đang phát triển một nền tảng hoàn toàn mới, đồng thời chia sẻ một số linh kiện với Outlander nhằm kiểm soát chi phí phát triển.

Cách tiếp cận này sẽ giúp mẫu xe có bản sắc riêng nhưng vẫn tận dụng được kinh nghiệm của Mitsubishi trong lĩnh vực công nghệ hybrid.

Theo Nikkei Asia, Mitsubishi sẽ tạo sự khác biệt cho mẫu Pajero cỡ C trước các đối thủ như Toyota RAV4 hay Mazda CX-5 bằng việc nhấn mạnh khả năng vận hành của hệ dẫn động bốn bánh. Mẫu xe được xem là "truyền nhân" của Pajero iO (1999-2007), hay còn gọi là Pajero Pinin tại châu Âu, cũng sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid.

Khi Pajero Pinin còn được phân phối, Mitsubishi tại Nhật Bản cũng từng bán song song Pajero Mini – mẫu SUV kei được xem là đối thủ của Suzuki Jimny. Xe sẽ sử dụng kết cấu khung gầm liền khối, có khoảng sáng gầm lớn hơn, tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh và hệ truyền động hybrid lấy từ mẫu crossover Xforce.

Những hình dựng mới nhất từ Nhật Bản cho thấy Pajero Mini sẽ mang phong cách thiết kế chịu ảnh hưởng từ Delica Mini với kiểu dáng vuông vức, các chi tiết ốp thân xe cứng cáp và ngoại hình đậm chất SUV địa hình.

Trong bối cảnh Toyota RAV4 và Honda CR-V đang chiếm lĩnh thị trường tại Mỹ với doanh số cộng dồn gần 900.000 xe, mẫu xe mới của Mitsubishi có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV mang phong cách mạnh mẽ hơn Outlander.

Tại Việt Nam, Mitsubishi đang tham gia phân khúc SUV cỡ C bằng mẫu Destinator. Với cấu hình 7 chỗ cùng mức giá cạnh tranh, mẫu xe này nhanh chóng trở thành trụ cột doanh số của hãng bên cạnh Xpander và Xforce.