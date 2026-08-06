Toyota hợp tác với nhiều nghệ sĩ Châu Á trong dự án 'Move Your World Beat'

Toyota Châu Á ra mắt Move Your World Beat, một dự án văn hóa cấp khu vực được phát triển cùng đối tác VIRTUE Asia, lan tỏa thông điệp Move Your World của thương hiệu thông qua sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ âm nhạc trên khắp châu Á.

Tiếp nối tinh thần của Move Your World là cùng nhau tạo nên những thay đổi tích cực, Move Your World Beat tiếp tục lan tỏa tầm nhìn đó, nơi âm nhạc trở thành thành ngôn ngữ chung để truyền cảm hứng về sự gắn kết, cùng nhau phát triển và kết nối những giá trị văn hóa truyền thống và đổi mới sáng tạo.

Move Your World Beat không chỉ là một dự án, mà là một không gian kết nối. Tại “sân khấu” của Toyota, các nghệ sĩ và nhà sáng tạo châu Á tự do thể hiện dấu ấn của mình. Từ đó, âm nhạc trở thành cầu nối gắn kết, nghệ sĩ và những người yêu nhạc là minh chứng về tinh thần Move Your World.

Move Your World Beat quy tụ các nhà sáng tạo nội dung cùng những nghệ sĩ trẻ triển vọng trên khắp châu Á, tạo nên không gian để cùng sáng tạo, trải nghiệm và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, qua đó lan tỏa bản sắc văn hóa thông qua âm nhạc đương đại.

Move Your World Beat được khởi động thông qua chương trình hợp tác với các nhà sáng tạo trên nền tảng TikTok, quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ khắp châu Á, gồm:

Nghệ sĩ nhạc cụ - DJ Belle Sisoski (Malaysia)

Nhạc sĩ - nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Natasha Noorani (Pakistan)

Hai thành viên của ban nhạc indie folk-pop Ben&Ben: Miguel Benjamin và Paolo Benjamin – (Philippines)

Ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc indie Shye (Singapore)

Ca sĩ, nhạc sĩ người Thái gốc Ý Valentina Ploy

Nhà sản xuất âm nhạc, DJ 2pillz (Việt Nam).

Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ thử thách sản xuất âm nhạc từ âm thanh của xe Toyota – từ những tiếng "click" đặc trưng, âm thanh vận hành và kỹ thuật, các âm sắc biến hóa thành các tác phẩm âm nhạc mang phong cách độc đáo của từng nghệ sĩ.

Sự tái hiện âm thanh của xe dưới góc nhìn nghệ thuật giúp truyền tải thông điệp rằng: Sự chuyển động không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể chất mà còn là sự kết nối về văn hóa và cảm xúc.

Mỗi tác phẩm phản ánh cá tính sáng tạo của từng nghệ sĩ, đồng thời góp phần tạo nên một bức tranh chung tôn vinh sự đa dạng của châu Á và gắn kết các nền văn hóa thông qua âm nhạc.

Sau khi khởi động, các nghệ sĩ từ 6 quốc gia sẽ hợp tác sản xuất và ra mắt một dự án âm nhạc, dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm nay.

Jaja Ishibashi, Trưởng Ban Dịch vụ Marketing, Toyota Châu Á, cho biết: "Move Your World được xây dựng từ cam kết của Toyota trong việc đồng hành cùng các cộng đồng tại châu Á, mang đến tự do di chuyển cũng như niềm vui và sự hứng khởi khi cùng nhau tiến về phía trước. Với Move Your World Beat, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần đó thông qua âm nhạc – ngôn ngữ chung có sức mạnh kết nối cộng đồng và đưa chúng ta đến gần nhau hơn.

Bằng việc đồng hành cùng các nhà sáng tạo và kết nối những tiếng nói đa dạng, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những hình thức sáng tạo mới, đồng thời khẳng định rằng khi cùng nhau chuyển động, chúng ta có thể tạo nên những giá trị lớn lao hơn những gì mỗi cá nhân có thể đạt được.”

Sau khi chính thức khởi động trong năm nay, Move Your World Beat sẽ tiếp tục được phát triển như một dự án dài hạn. Nội dung do các nghệ sĩ sáng tạo sẽ lần lượt được ra mắt và cùng góp phần tạo nên "Move Your World Beat" – bản hòa âm chung của khu vực – dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2026.