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Xe

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Toyota giữ ‘giá cao’ để đấu xe Trung Quốc giá rẻ

Lê Tuấn

TPO - Sự cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc đã buộc Toyota phải thay đổi chiến lược định vị sản phẩm, thay vì chấp nhận hạ biên lợi nhuận để lao vào cuộc đua giá rẻ.

Trong vài năm qua, các hãng xe Trung Quốc đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng tại nhiều thị trường quốc tế. Sự trỗi dậy này buộc không ít thương hiệu ô tô lâu đời phải điều chỉnh chiến lược định vị sản phẩm, trong đó có Toyota.

Dù vẫn giữ vững vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, Toyota thừa nhận sự cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc đã khiến hãng phải thay đổi cách tiếp cận đối với mẫu RAV4 thế hệ mới.

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Trong một cuộc phỏng vấn tại Nam Phi, đại diện truyền thông của Toyota cho biết hãng không còn đủ sức cạnh tranh ở phân khúc giá thấp và buộc phải đưa RAV4 lên định vị cao cấp hơn.

"Chúng tôi không thể cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu Trung Quốc mới nổi ở phân khúc giá khởi điểm. Họ đã thay đổi thị trường, định hình lại cấu trúc của thị trường bằng cách thu hút khách hàng xuống các phân khúc thấp và trung cấp, đồng thời thuyết phục cả những người dự định mua xe cũ chuyển sang xe mới", vị lãnh đạo chia sẻ với Biz Community.

Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Toyota công khai thừa nhận sức ép ngày càng lớn từ các hãng xe Trung Quốc như BYD, Chery và Geely đối với chiến lược kinh doanh của hãng.

Tại Nam Phi, Toyota RAV4 thế hệ mới có giá khởi điểm từ 770.500 rand (khoảng 1,23 tỷ đồng) và lên tới 1.043.900 rand (khoảng 1,66 tỷ đồng) cho phiên bản cao nhất. Mức giá này cao hơn khoảng 3.500 USD (khoảng 92 triệu đồng) so với thế hệ trước.

Việc nâng tầm định vị có thể khiến doanh số giảm, nhưng đổi lại Toyota kỳ vọng sẽ gia tăng lợi nhuận trên mỗi xe bán ra.

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Nhờ việc rút ngắn được thời gian phát triển sản phẩm và hạ giá bán xuống mức cạnh tranh hơn, các hãng xe Trung Quốc đang gây sức ép ngày càng lớn lên những nhà sản xuất lâu đời như Toyota.

Trong đó, BYD được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất. Hồi tháng 6, Chủ tịch Wang Chuanfu từng tuyên bố đầy tham vọng rằng BYD sẽ vượt Toyota trong vòng 5 năm tới.

Năm ngoái, BYD bán được 4,6 triệu xe, trong khi Tập đoàn Toyota tiêu thụ 11,21 triệu xe trên toàn cầu, bao gồm cả các thương hiệu Lexus và Daihatsu. Khoảng cách này vẫn rất lớn và sẽ là thách thức không nhỏ nếu BYD muốn hiện thực hóa mục tiêu trong vòng 5 năm.

Lê Tuấn
#Toyota #xe Trung Quốc #RAV4 #xe giá rẻ #thị trường ô tô #byd

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