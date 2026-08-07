Ô tô đỗ qua đêm ở khu đô thị bị trộm mất 2 bánh

TPO - Một cư dân ở khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội) phản ánh chiếc ô tô đỗ qua đêm bất ngờ bị kẻ gian tháo trộm 2 bánh.

Sáng 7/8, một cư dân tại khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, TP Hà Nội) phản ánh chiếc ô tô của gia đình bị kẻ gian tháo mất hai bánh xe sau khi đỗ qua đêm trong khu vực.

Hiện trường chiếc ô tô bị tháo rời 2 bánh xe, kê gạch dưới gầm. Ảnh: A.T.

Hình ảnh hiện trường được người dân chia sẻ cho thấy chiếc ô tô bị tháo hai bánh ở bên trái. Phần gầm xe được kê tạm bằng nhiều viên gạch, để lộ đĩa phanh cùng các chi tiết của hệ thống treo.

Thời điểm phát hiện sự việc, chiếc xe vẫn đỗ bên lề đường nội khu, gần các tòa chung cư và nhiều phương tiện khác. Chủ xe cho biết đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Thanh Hà xác nhận, vừa xảy ra vụ việc một ô tô của cư dân đỗ qua đêm trên tuyến đường nội khu gần cụm 11 toà chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà bị kẻ gian tháo trộm bánh xe.

Theo đại diện Chi nhánh, thời gian qua tình trạng ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè và lòng đường quanh các tòa chung cư tại khu đô thị Thanh Hà diễn ra phổ biến, gây cản trở việc đi lại của cư dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố cháy, nổ, các phương tiện dừng đỗ trái quy định có thể cản trở xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

"Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Thanh Hà đã phối hợp với Công an xã Bình Minh tổ chức tuyên truyền, ra quân nhắc nhở các chủ phương tiện không dừng, đỗ xe sai quy định. Chúng tôi cũng dán thông báo cảnh báo trực tiếp lên kính xe, tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được khắc phục", đại diện Chi nhánh cho biết.

Đại diện Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Thanh Hà cũng khuyến cáo cư dân có nhu cầu gửi ô tô nên đưa xe vào bãi đỗ xe thuộc dự án Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 để đảm bảo an toàn tài sản, đồng thời góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trong khu đô thị.