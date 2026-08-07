Người dùng đô thị rủ nhau lên đời VinFast Kyo vì quá nhiều lợi thế

Với thiết kế hiện đại, vận hành êm ái, chi phí sử dụng thấp cùng hệ sinh thái đổi pin thuận tiện, VinFast Kyo đang khiến nhiều người từng gắn bó với các mẫu xe tay ga chạy xăng sẵn sàng chuyển đổi xanh.

Trải nghiệm di chuyển dễ chịu hơn

Sau gần 6 năm đồng hành cùng chiếc xe tay ga xăng Nhật Bản, chị Nguyễn Thùy Trang (31 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) từng nghĩ bản thân sẽ tiếp tục gắn bó bởi sự quen thuộc. Dù vậy, quan điểm của chị đã hoàn toàn thay đổi sau khi trải nghiệm VinFast Kyo.

“Ngày nào cũng chạy hơn 30 km nên tôi thấy mệt với tiếng động cơ và cảm giác rung khi vận hành lâu. Đặc biệt vào mùa hè, đứng chờ đèn đỏ giữa dòng người đông đúc, mùi khói xăng thực sự rất áp lực. Đi thử Kyo xong mình thấy khác hẳn, xe chạy cực kỳ êm, tăng ga mượt và gần như chỉ còn nghe thấy tiếng gió”, chị Trang chia sẻ về quyết định đổi sang xe điện ngay sau buổi lái thử.

Ấn tượng về khả năng vận hành của Kyo cũng được nhiều reviewer ghi nhận ngay từ thời điểm xe ra mắt. Theo reviewer của kênh The Wheel, mẫu xe mang lại cảm giác ga mượt ngay từ những mét đầu tiên.

“Chỉ qua vài đoạn đường đầu tiên, mình đã thấy tay ga của Kyo được tinh chỉnh khá mượt. Với một mẫu xe đô thị thì điều quan trọng là phản hồi ga phải mịn, dễ kiểm soát, và Kyo làm rất tốt điều đó”, đại diện kênh The Wheel nhận xét.

Bên cạnh đó, hệ thống treo cũng được đánh giá có độ cân bằng tốt, không quá cứng nhưng vẫn đủ chắc chắn. Khi đi qua các đoạn đường gồ ghề, xe hấp thụ dao động khá êm, hạn chế cảm giác xóc nảy hay dội ngược lên người lái.

Theo nam reviewer, ở chế độ Eco, Kyo tăng tốc từ tốn và giới hạn vận tốc ở khoảng 45 km/h, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Trong khi đó, khi chuyển sang chế độ Sport, tay ga trở nên nhạy hơn, cho khả năng tăng tốc tốt hơn, phù hợp với hành trình dài ở ngoại tỉnh.

Không chỉ chinh phục người dùng bằng cảm giác lái, VinFast Kyo còn gây chú ý nhờ diện mạo khác biệt. Mẫu xe sở hữu những đường nét bo tròn hiện đại, lưới Louver cùng hệ thống đèn LED sắc sảo, tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn nổi bật giữa dàn xe tay ga đô thị.

“Kyo nhìn rất tinh tế, hiện đại và dễ phối đồ. Đi làm, đi chơi hay gặp khách hàng đều thấy rất tự tin”, chị Trang chia sẻ.

Đặc biệt, hệ thống công nghệ trên xe như màn hình TFT, khả năng điều khiển xe thông qua kết nối ứng dụng VinFast e-Scooter cũng mang đến trải nghiệm mới mẻ cho những người lần đầu chuyển từ xe ga xăng truyền thống sang xe điện.

Đổi pin thuận tiện, tiết kiệm tối đa

Dù mới ra mắt không lâu, Kyo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng Việt. Lý do khác thúc đẩy ngày càng nhiều người tự tin chuyển đổi sang xe điện VinFast còn là cơ chế đổi-sạc pin linh hoạt. Cấu hình của Kyo cho phép người dùng trang bị đến 2 bộ pin để tăng quãng đường di chuyển lên tới 160 km. Ngoài sạc tại nhà, người dùng cũng có thể dễ dàng đổi pin tại hệ thống tủ đổi pin công cộng của V-Green.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm, reviewer Dương Dê đánh giá cao tính thực dụng của thiết kế pin trên Kyo. Theo anh, mỗi viên pin có khối lượng vừa phải, việc tháo lắp khá nhẹ nhàng, kể cả với người dùng nữ. Bên cạnh đó, hệ thống tủ đổi pin hiện đã có mật độ dày đặc, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy điểm đổi.

Cùng với sự thuận tiện trong quá trình sử dụng, Kyo còn giúp giảm đáng kể chi phí vận hành. Theo chính sách hiện hành của VinFast, khách hàng mua Kyo được miễn phí đổi pin tối đa 20 lần mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028. Bên cạnh đó, chủ xe còn được miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

“Với cường độ sử dụng của một người dùng phổ thông như tôi, chi phí sử dụng Kyo gần như bằng 0. Xe điện cũng không phải thay dầu định kỳ nên cũng sẽ tiết kiệm thêm chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng”, chị Minh Huệ (Hà Nội), người vừa quyết định đặt mua Kyo để thay thế chiếc xe tay ga cũ, chia sẻ.

Cũng theo chị Huệ, so với những lợi thế về vận hành, thiết kế và tiết kiệm chi phí, Kyo có giá bán cạnh tranh hơn so với xe xăng cùng phân khúc. Hiện tại, xe có giá niêm yết từ 30 triệu đồng (thuê pin), cùng loạt ưu đãi như hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe, hỗ trợ phí thuê pin một năm (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 3,6 triệu đồng). Đặc biệt, chủ sở hữu xe ô tô hoặc xe máy điện VinFast được ưu đãi thêm 2 triệu đồng. Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, người mua có thể sở hữu Kyo chỉ từ 23,8 triệu đồng.

Mang đến cảm giác lái êm ái, thiết kế thời trang, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm chi phí tối đa, Kyo đang trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất ở phân khúc xe tay ga đô thị, đặc biệt với những người đang muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện.