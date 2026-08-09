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Xe

Hình ảnh đầu tiên về SUV mới của Mazda

Lê Tuấn

TPO - Mazda CX-3 - mẫu SUV nhỏ nhất của thương hiệu Nhật Bản, vừa gây chú ý với hình ảnh hé lộ chính thức đầu tiên về thế hệ mới.

Một mẫu xe được phủ kín lớp ngụy trang đã xuất hiện trong báo cáo tài chính mới nhất của Mazda với chú thích "CX-3 thế hệ mới", ngầm xác nhận mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ trở lại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mazda đang tái cơ cấu danh mục SUV xoay quanh CX-30 và CX-5.

Điểm mấu chốt là Mazda công khai gọi mẫu xe được ngụy trang này là "CX-3 thế hệ tiếp theo". Hình ảnh CX-3 mới xuất hiện trong tài liệu của hãng bên cạnh các mẫu xe sản xuất khác, cho thấy đây không phải là một concept, nguyên mẫu hay một phiên bản đặc biệt dành cho một thị trường nhất định.

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Hình ảnh đầu tiên dù có lớp ngụy trang cho thấy mẫu xe mới vẫn duy trì kích thước nhỏ gọn đặc trưng của CX-3. Tuy nhiên, có thể thấy xe sở hữu kiểu dáng cao và bề thế hơn, phần nào gợi liên tưởng đến CX-30.

Đầu xe dường như tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo mới nhất của Mazda, với lưới tản nhiệt lớn hơn cùng cụm đèn pha thanh mảnh.

Cũng cần lưu ý rằng hãng xe Nhật Bản vẫn chưa phát hành thông cáo báo chí chính thức về CX-3 mới. Do đó, những thông tin hiện có trên các phương tiện truyền thông quốc tế mới chỉ dừng ở mức dự đoán.

Hiện tại, Mazda vẫn bán CX-3 thế hệ cũ tại một số thị trường như Australia. Tại đây, CX-3 Pure 2026 được phân phối với cấu hình crossover cỡ nhỏ, dẫn động cầu trước và sử dụng động cơ xăng.

Dựa trên định vị của mẫu hiện hành, CX-3 thế hệ mới sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí SUV phổ thông nhỏ nhất trong danh mục sản phẩm, nằm dưới CX-30 và CX-5.

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Mazda CX-3 bản hiện hành.

Những thông tin quan trọng nhất về hệ truyền động và thời điểm bán ra vẫn chưa được Mazda công bố. Các báo cáo liên quan cho rằng CX-3 thế hệ mới dự kiến ​​ra mắt từ năm 2027 tại Nhật Bản, Đông Nam Á và các khu vực khác. Trong đó, Thái Lan được mô tả là cơ sở sản xuất chính.

Ngoài ra, Mazda cũng được cho là đang phát triển một mẫu crossover cỡ nhỏ mang tên CX-20 thuộc phân khúc B và dự kiến có công nghệ mild-hybrid.

Tại Việt Nam, mẫu xe bán tốt nhất của thương hiệu Mazda là CX-5. Trong năm nay, hãng bắt đầu mở rộng dòng sản phẩm với các mẫu SUV cao cấp gồm CX-60 và CX-90, đồng thời có kế hoạch ra mắt phiên bản CX-5 thế hệ mới vào cuối năm.

Lê Tuấn
#Mazda #CX-3 #SUV #crossover #suv cỡ nhỏ #xe nhật

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