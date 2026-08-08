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Xe

Cận cảnh BMW X1 - SAV hạng sang cỡ nhỏ giá gần 1,7 tỷ đồng

Mẫu SAV hạng sang cỡ nhỏ BMW X1 được trang bị động cơ xăng mạnh 204 mã lực.

Mẫu SAV hạng sang cỡ nhỏ BMW X1 được trang bị động cơ xăng mạnh 204 mã lực.

Thaco Auto vừa chính thức giới thiệu BMW X1 hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu SAV hạng sang cỡ nhỏ có giá niêm yết 1,689 tỷ đồng.
Thaco Auto vừa chính thức giới thiệu BMW X1 hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu SAV hạng sang cỡ nhỏ có giá niêm yết 1,689 tỷ đồng.
BMW X1 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.500 x 1.845 x 1.642 mm, chiều dài cơ sở 2.692 mm.
BMW X1 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.500 x 1.845 x 1.642 mm, chiều dài cơ sở 2.692 mm.
Phần đầu xe BMW X1 đặc trưng bởi cụm lưới tản nhiệt hình quả thận, thiết kế gần vuông và đặt thẳng đứng.
Phần đầu xe BMW X1 đặc trưng bởi cụm lưới tản nhiệt hình quả thận, thiết kế gần vuông và đặt thẳng đứng.
Cùng với lưới tản nhiệt, cụm đèn Adaptive LED thanh mảnh kết hợp các đường nét thiết kế theo phương ngang góp phần nhấn mạnh chiều rộng thân xe, hoàn thiện bộ nhận diện cho mẫu SAV cỡ nhỏ.
Cùng với lưới tản nhiệt, cụm đèn Adaptive LED thanh mảnh kết hợp các đường nét thiết kế theo phương ngang góp phần nhấn mạnh chiều rộng thân xe, hoàn thiện bộ nhận diện cho mẫu SAV cỡ nhỏ.
Đường mái trên nóc xe được kéo dài, hốc bánh xe tạo hình gần vuông. Giá nóc và viền cửa sổ BMW X1 được hoàn thiện bằng nhôm satin.
Đường mái trên nóc xe được kéo dài, hốc bánh xe tạo hình gần vuông. Giá nóc và viền cửa sổ BMW X1 được hoàn thiện bằng nhôm satin.
Ngôn ngữ thiết kế theo phương ngang tiếp tục được duy trì tại khu vực đuôi xe BMW X1. Cụm đèn hậu thanh mảnh, cửa hậu thiết kế tối giản có chức năng đóng/mở điện rảnh tay.
Ngôn ngữ thiết kế theo phương ngang tiếp tục được duy trì tại khu vực đuôi xe BMW X1. Cụm đèn hậu thanh mảnh, cửa hậu thiết kế tối giản có chức năng đóng/mở điện rảnh tay.
Khoang hành lý phía sau khá rộng rãi. BMW X1 vẫn được trang bị bánh dự phòng.
Khoang hành lý phía sau khá rộng rãi. BMW X1 vẫn được trang bị bánh dự phòng.
BMW X1 sử dụng bộ mâm hợp kim nhẹ đường kính 19 inch, tạo hình kiểu nan chữ V 867.
BMW X1 sử dụng bộ mâm hợp kim nhẹ đường kính 19 inch, tạo hình kiểu nan chữ V 867.
BMW cho biết khoang lái X1 được phát triển theo triết lý tối giản, lấy người lái làm trung tâm.
BMW cho biết khoang lái X1 được phát triển theo triết lý tối giản, lấy người lái làm trung tâm.
Điểm nhấn của khoang lái là cụm màn hình cong BMW Curved Display, kết hợp màn hình thông tin người lái 10,25 inch sau vô lăng với màn hình điều khiển trung tâm 10,25 inch trong một thiết kế liền mạch.
Điểm nhấn của khoang lái là cụm màn hình cong BMW Curved Display, kết hợp màn hình thông tin người lái 10,25 inch sau vô lăng với màn hình điều khiển trung tâm 10,25 inch trong một thiết kế liền mạch.
Khu vực yên ngựa bố trí lẫy chuyển số điện tử, phanh tay điện tử cùng với con lăn và các phím vật lý điều chỉnh hệ thống âm thanh, chức năng khác của xe.
Khu vực yên ngựa bố trí lẫy chuyển số điện tử, phanh tay điện tử cùng với con lăn và các phím vật lý điều chỉnh hệ thống âm thanh, chức năng khác của xe.
BMW X1 được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Harman Kardon.
BMW X1 được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Harman Kardon.
Hai ghế thể thao ở hàng trước đi kèm hệ thống chỉnh điện. Xe cũng được trang bị điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây cùng các tính năng kết nối BMW ConnectedDrive hỗ trợ người dùng tương tác với xe.
Hai ghế thể thao ở hàng trước đi kèm hệ thống chỉnh điện. Xe cũng được trang bị điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây cùng các tính năng kết nối BMW ConnectedDrive hỗ trợ người dùng tương tác với xe.
Bên dưới nắp ca-pô BMW X1 là động cơ xăng B48, 4 xy-lanh, dung tích 2.0L ứng dụng công nghệ BMW TwinPower Turbo. Thiết lập này sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại 5.000-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại 1.450-4.500 vòng/phút.
Bên dưới nắp ca-pô BMW X1 là động cơ xăng B48, 4 xy-lanh, dung tích 2.0L ứng dụng công nghệ BMW TwinPower Turbo. Thiết lập này sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại 5.000-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại 1.450-4.500 vòng/phút.
Kết hợp hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 7 cấp, BMW X1 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 236 km/h. Xe cũng có camera 360 độ, hệ thống giám sát áp suất lốp, Cruise Control và hệ thống cảnh báo chệch làn, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước kết hợp hỗ trợ phanh.
Kết hợp hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 7 cấp, BMW X1 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 236 km/h. Xe cũng có camera 360 độ, hệ thống giám sát áp suất lốp, Cruise Control và hệ thống cảnh báo chệch làn, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước kết hợp hỗ trợ phanh.
BMW X1 được giới thiệu tại Việt Nam với giá 1,689 tỷ đồng, ưu đãi còn 1,668 tỷ đồng cho 80 khách hàng đầu tiên. Các đối thủ của BMW X1 gồm Volvo XC40 (1,82 tỷ đồng), Audi Q3 (từ 2,099 tỷ đồng) hay MINI Countryman (từ 2,599 tỷ đồng).
BMW X1 được giới thiệu tại Việt Nam với giá 1,689 tỷ đồng, ưu đãi còn 1,668 tỷ đồng cho 80 khách hàng đầu tiên. Các đối thủ của BMW X1 gồm Volvo XC40 (1,82 tỷ đồng), Audi Q3 (từ 2,099 tỷ đồng) hay MINI Countryman (từ 2,599 tỷ đồng).
tech.zingnews.vn
#BMW X1 #SUV hạng sang #xe cỡ nhỏ #giá xe BMW

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