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Xe

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Mẫu xe Mitsubishi giảm giá 80 triệu đồng tại đại lý, rẻ hơn Kia Morning

Lê Tuấn

TPO - Một đại lý Mitsubishi ở khu vực miền Nam đang chào bán chiếc Mitsubishi Attrage MT sản xuất năm 2025 (VIN 2025) với giá 300 triệu đồng, thấp hơn 80 triệu đồng so với giá niêm yết 380 triệu đồng.

Theo thông tin từ giới tư vấn bán hàng, đây là chiếc Attrage MT VIN 2025 cuối cùng còn tồn kho tại đại lý. Mức giá 300 triệu đồng chỉ được áp dụng cho duy nhất một xe.

Mức giá thực tế 300 triệu đồng của chiếc Mitsubishi Attrage MT đang thấp hơn nhiều mẫu xe hatchback hạng A trên thị trường. Để so sánh, Hyundai Grand i10 có giá niêm yết từ 360-455 triệu đồng, Kia Morning giá 349-424 triệu đồng trong khi Toyota Wigo có giá 405 triệu đồng.

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Chiếc Mitsubishi Attrage MT VIN 2025 được bán giảm giá để xả kho tại đại lý.

Trong khi đó, Attrage vẫn thuộc phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent. Các mẫu xe này hiện đều có giá khởi điểm từ khoảng 450 triệu đồng. Vì vậy, việc một mẫu sedan hạng B mới được đưa giá bán xuống ngưỡng 300 triệu đồng là trường hợp khá hiếm trên thị trường.

Hình ảnh từ đại lý cho thấy chiếc Mitsubishi Attrage MT này là xe chưa qua sử dụng, với nội thất còn nguyên lớp nilon bảo vệ. Xe có động cơ xăng MIVEC 1.2L 3 xi-lanh, cho công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp.

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Theo công bố của Mitsubishi, Attrage MT có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,09 lít/100 km, thuộc nhóm sedan hạng B có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt trên thị trường.

Do là phiên bản tiêu chuẩn, Attrage MT sở hữu danh sách trang bị ở mức cơ bản, gồm đèn pha halogen, mâm thép 14 inch kèm ốp chụp, ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, kính chỉnh điện cùng hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Bluetooth và USB.

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Về an toàn, xe được trang bị các tính năng như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và hai túi khí phía trước.

Xét theo giá bán và hàm lượng trang bị nêu trên, mẫu Attrage MT sẽ phù hợp với nhóm khách hàng cần một chiếc sedan bền bỉ, vận hành tiết kiệm với chi phí đầu tư ban đầu thấp chủ yếu để kinh doanh dịch vụ vận tải.

Ở phân khúc sedan cỡ B hiện nay, Mitsubishi Attrage không phải mẫu xe có doanh số khá tốt. Tính hết 6 tháng đầu năm, mẫu xe Nhật này mới bán được 717 chiếc, tạm xếp cuối phân khúc trong bối cảnh Kia Soluto không công bố số liệu bán hàng.

Lê Tuấn
#Mitsubishi #Attrage #xe giảm giá #sedan #xe nhật

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