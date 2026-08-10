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Xe

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Honda City đời mới rục rịch xuất hiện tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Một số chi tiết của dòng Honda City đời mới vừa xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, mở ra khả năng xe sẽ được trình làng ở nước ta trong thời gian tới

Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Honda đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một số chi tiết ô tô, trong đó có cụm đèn chiếu sáng và cản trước. Dựa vào thiết kế được đăng tải, có thể thấy đây chính là các chi tiết của dòng Honda City 2026 mới ra mắt tại Thái Lan cuối tháng 6.

Việc các chi tiết của mẫu xe này được đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam làm dấy lên khả năng Honda có thể đưa phiên bản thế hệ mới về nước.

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Một số chi tiết của Honda City 2026 được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại nước ta. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Mẫu Honda City đang bán tại Việt Nam thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), được giới thiệu từ năm 2023. Ba năm được đánh giá khoảng thời gian phù hợp để City bước sang thế hệ mới với những nâng cấp nhằm tăng sức cạnh tranh.

Về Honda City 2026, mẫu sedan Nhật này được làm mới đáng kể ở ngoại thất, tập trung vào khu vực đầu xe. Cụm đèn chiếu sáng được thiết kế lại, thay thế đèn projector bằng hệ thống thấu kính mới.

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Lưới tản nhiệt và cản trước cũng được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn, trong khi phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED dạng thanh kéo dài. Ở phía sau, City mới sử dụng cụm đèn hậu dạng thấu kính màu khói kết hợp cản sau thiết kế lại.

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Mẫu sedan tiếp tục duy trì kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.553 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.589 mm và khoảng sáng gầm 135 mm.

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Bên trong cabin, Honda City 2026 được bổ sung màn hình giải trí dạng nổi kích thước 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Một số trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây và phanh tay điện tử.

Tại Thái Lan, Honda City 2026 có hai tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng 1.0L tăng áp và hybrid. Trong đó, phiên bản hybrid e:HEV sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện, hộp số e-CVT và cụm pin lithium-ion.

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Phiên bản City hybrid này được kỳ vọng sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới. Dẫu vậy, phía nhà sản xuất hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về khả năng đưa dòng City 2026 về thị trường Việt Nam.

Do đó, thời điểm ra mắt, danh mục trang bị, cấu hình và đặc biệt là khả năng xuất hiện phiên bản hybrid của Honda City đời mới tại nước ta vẫn cần chờ thông tin chính thức từ Honda Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khi đó, phiên bản Honda City hiện hành đang được chính hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8, tương đương mức giảm cao nhất lên tới 57 triệu đồng. Mức ưu đãi tham khảo ở một số đại lý có thể cao hơn, với giá lăn bánh của bản tiêu chuẩn được đưa xuống còn 496 triệu đồng.

Lê Tuấn
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