Thông tin mới về xe bán tải điện giá rẻ của Ford

TPO - Mẫu xe bán tải điện được mong chờ từ lâu của Ford mang tên Fathom sẽ có mức giá khởi điểm từ 28.350 USD, tương đương khoảng 740 triệu đồng.

Ford vừa công bố tên gọi và giá khởi điểm của mẫu bán tải điện cỡ trung hoàn toàn mới. Mang tên Fathom, đây sẽ là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng linh hoạt Universal Electric Vehicle (UEV) mới của Ford, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông.

Xe có giá niêm yết từ 28.350 USD (khoảng 740 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn. Theo Motor1, con số này khiến Fathom trở thành một trong những mẫu xe bán tải điện rẻ nhất đang được bán tại Mỹ.

Trước đó, Ford từng nhiều lần nhấn mạnh sản phẩm bán tải điện nền tảng mới sẽ có giá trước thuế dưới 30.000 USD. Hãng sẽ mở đặt trước mẫu xe vào đầu năm 2027, trước khi những chiếc Fathom đầu tiên được bàn giao vào cuối năm.

Ford cho biết đã cân nhắc việc hồi sinh những biểu tượng kinh điển (như Mustang Mach-E) nhưng cuối cùng quyết định chọn cái tên mới là Fathom. Điều này đồng nghĩa với việc hãng cũng bỏ qua việc sử dụng số hiệu như F-150 Lightning.

Theo Ford, Fathom sẽ có không gian dành cho hành khách lớn hơn Toyota RAV4, với khả năng chở 5 người trưởng thành, chứa đồ ở cốp trước và thùng xe phía sau.

Các trang bị đáng chú ý gồm màn hình cảm ứng cỡ lớn, sạc hai chiều, chìa khóa kỹ thuật số và Apple Maps. Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ công nghệ BlueCruise, cho phép người lái thực hiện thao tác lái xe rảnh tay trên đường cao tốc.

Nguyên mẫu Ford Fathom chạy thử trên đường. Ảnh: Carscoops

Với nền tảng UEV mới của Ford, các chi tiết đúc nhôm nguyên khối kích thước lớn giúp giảm 27% trọng lượng so với những giải pháp của đối thủ, đồng thời cắt giảm 20% số lượng linh kiện, 25% số lượng bu lông và 40% số trạm làm việc trong nhà máy.

Hãng cho biết quy trình sản xuất đơn giản của nền tảng này, bao gồm việc lắp ráp các phần trước, giữa và sau riêng biệt trước khi ghép lại với nhau sẽ giúp giảm chi phí. Sự tối ưu này là mấu chốt để Ford có thể đưa ra mức giá phải chăng cho Fathom.

Fathom sử dụng pin LFP với công nghệ được cấp phép từ CATL. Các xe tiêu chuẩn sử dụng bộ pin cơ bản, trong khi các phiên bản tầm xa dự kiến ​​có thể đi được 483 km, dù sử dụng ít cell pin hơn các mẫu xe điện thế hệ đầu tiên của Ford.

Bản dựng dự đoán thiết kế của bán tải điện Ford Fathom. Ảnh: EVwire

Để tối ưu phạm vi hoạt động, đội ngũ thiết kế và kỹ sư Ford tập trung mạnh vào khí động học, trong đó hạ thấp chiều cao mui xe xuống mức tối đa có thể nhằm giảm lực cản không khí.

Fathom sẽ được sản xuất tại nhà máy lắp ráp Louisville của Ford ở Kentucky, Mỹ từ năm sau. Hãng dự kiến công bố thêm thông tin về thiết kế và cấu hình của Fathom trong những tháng tới.