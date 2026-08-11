Thị trường ghế xe trẻ em 'nóng' trước ngày bị phạt

TPO - Chỉ còn ít ngày trước khi quy định xử phạt có hiệu lực, ghế an toàn trẻ em được bán rộng rãi với giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, trong khi việc chứng nhận hợp quy vẫn còn nhiều vướng mắc.

Thị trường bán tràn lan

Theo Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024, từ ngày 15/8, tài xế chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Trong khi đó, hành vi để trẻ ngồi cùng hàng ghế đầu với người lái vẫn bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Quy định sắp có hiệu lực đang khiến nhiều phụ huynh chủ động tìm mua thiết bị bảo vệ trẻ em. Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Lộc Đào ở Hà Nội cho biết chị vừa đặt một chiếc ghế trẻ em cho con trai 4 tuổi với giá hơn 2 triệu đồng. Theo chị Đào, sản phẩm có nhiều mức giá, thương hiệu và kiểu dáng; chiếc ghế được chị lựa chọn có hơn 2.000 lượt mua trên sàn thương mại điện tử và phù hợp với không gian hàng ghế sau của ôtô gia đình.

Ghế trẻ em hiện có giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Chụp màn hình.



Khảo sát thị trường cho thấy ghế trẻ em hiện có giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Trên các sàn thương mại điện tử, những sản phẩm giá vài trăm nghìn đồng có thể đạt hàng nghìn lượt mua, trong khi các mẫu giá từ vài triệu đồng trở lên có lượng tiêu thụ thấp hơn.

Tại các cửa hàng bán lẻ, phân khúc ghế trẻ em trên ô tô dòng phổ thông khoảng 2-5 triệu đồng/sản phẩm có thương hiệu như Joie, Chilux, Gluck, Zaracos. Phân khúc cao cấp, giá từ trên 5 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, chủ yếu là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, Nhật Bản như Combi, Aprica, Britax.

Đáng chú ý, bên cạnh các sản phẩm có thương hiệu, thị trường còn xuất hiện nhiều loại dây đai an toàn, đệm lót tự chế cho trẻ em trên ô tô với giá vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này đặt ra vấn đề về chất lượng khi người tiêu dùng có thể khó phân biệt thiết bị đáp ứng yêu cầu an toàn với sản phẩm chỉ có tác dụng hỗ trợ tư thế.

Nhiều loại dây đai an toàn, đệm lót tự chế giá vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện tràn lan trên các nền tảng. Ảnh: SP.

Ghế cũ khó kiểm tra nguồn gốc

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) - cho hay, theo quy định, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận hoặc chỉ định có trách nhiệm kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng ghế an toàn trẻ em và đăng ký công bố hợp quy tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Đồng thời, từ ngày 1/7, tất cả thiết bị an toàn cho trẻ em, gồm hàng nhập khẩu và sản xuất trong nước, phải tuân thủ QCVN 123:2024/BGTVT. Sản phẩm không đạt quy chuẩn không được đưa ra thị trường. Do đó, Cục ĐKVN khuyến cáo phụ huynh cần chọn ghế đúng kích thước của trẻ và lắp đặt đúng hướng dẫn nhà sản xuất.

Một vấn đề khác là trước khi QCVN 123 có hiệu lực, thị trường đã lưu hành số lượng lớn ghế trẻ em từ nhiều nguồn, gồm hàng xách tay, mua qua thương mại điện tử, sản phẩm theo tiêu chuẩn nước ngoài nhưng chưa được chứng nhận tại Việt Nam.

Một mẫu ghế ngồi cho trẻ em trên ô tô đang thịnh hành thời gian gần đây.

Theo Cục ĐKVN, điều này gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi kiểm tra, bởi không dễ xác định một chiếc ghế đã được thử nghiệm, chứng nhận hay chưa; nguồn gốc sản phẩm; cách lắp đặt có đúng khuyến cáo hay không và ghế được trang bị trước hay sau ngày 1/7/2026.

Cục Đăng kiểm cho rằng cần sớm có hướng dẫn chuyển tiếp đối với những ghế đã được sử dụng trước ngày 1/7, đồng thời xây dựng cơ chế nhận diện, truy xuất và kiểm tra đối với thiết bị đã được chứng nhận theo QCVN 123.