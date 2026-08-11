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Xe

Mua bảo hiểm xe, nhận thêm một quyền lợi mà nhiều chủ xe chưa biết

P.V

Khi nhắc đến bảo hiểm xe cơ giới, nhiều người thường nghĩ đến việc bồi thường khi xảy ra va chạm hoặc tổn thất. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng ngày càng thay đổi, giá trị của một hợp đồng bảo hiểm không chỉ dừng lại ở việc khắc phục hậu quả sau rủi ro, mà còn ở khả năng đồng hành ngay từ những sự cố nhỏ phát sinh trong quá trình sử dụng xe.

Thực tế, không phải mọi sự cố trên đường đều bắt đầu bằng một vụ tai nạn. Một bình ắc quy hết điện, chiếc lốp xe bị thủng, xe cạn nhiên liệu hay chìa khóa vô tình bị khóa trong xe đều có thể khiến cả hành trình bị gián đoạn, làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến công việc cũng như kế hoạch của chủ xe.

Chính vì vậy, kỳ vọng của khách hàng đối với bảo hiểm xe cơ giới cũng đang thay đổi. Bên cạnh việc bồi thường khi xảy ra tổn thất, ngày càng nhiều người mong muốn doanh nghiệp bảo hiểm có thể hỗ trợ ngay từ thời điểm sự cố phát sinh, giúp hành trình được tiếp tục nhanh chóng và an toàn.

Nắm bắt xu hướng đó, Bảo hiểm PVI tặng thêm quyền lợi với dịch vụ Cứu hộ trên đường (PVI-RSA) dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất đối với một số dòng xe.

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Quyền lợi tặng kèm dịch vụ cứu hộ RSA 24/7 giúp chủ xe an tâm hơn trên mọi hành trình

Thay vì chỉ chi trả khi xảy ra tổn thất, khách hàng còn được kết nối với hệ thống hỗ trợ hoạt động 24/7, sẵn sàng đồng hành trong nhiều tình huống phát sinh trên đường. Từ những sự cố kỹ thuật đơn giản đến các tình huống xe không thể tiếp tục di chuyển hay gặp trục trặc trong các chuyến đi xa, dịch vụ đều được thiết kế để giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục sự cố và tiếp tục hành trình với sự an tâm cao hơn.

Điểm nổi bật của dịch vụ là sự đồng hành của Allianz Partners – doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hỗ trợ và cứu hộ. Với mạng lưới cứu hộ rộng khắp cùng quy trình điều phối theo tiêu chuẩn quốc tế, khách hàng được hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệp và thuận tiện ngay từ cuộc gọi đầu tiên.

Ông Vũ Ngọc Hưng - Trưởng ban Xe cơ giới và Con người Bảo hiểm PVI - chia sẻ: “Bảo hiểm PVI tự hào là đơn vị tiên phong xóa bỏ những 'điểm mù' nhận thức của bảo hiểm xe truyền thống tại thị trường Việt Nam. Khách hàng thường nghĩ mua bảo hiểm là đủ, nhưng khi xe tự hỏng hóc hay gặp sự cố kỹ thuật ngoài va chạm, họ lại bị bỏ rơi. Đặc quyền RSA của Bảo hiểm PVI sinh ra không phải là một cam kết trên giấy tờ, mà là sự cứu trợ thực tế. Chúng tôi không đợi biến cố lớn mới xuất hiện, chúng tôi bảo vệ sự thông suốt cho từng kilômét hành trình của khách hàng.”

Sự kết hợp giữa năng lực hoạt động của Bảo hiểm PVI tại thị trường Việt Nam và kinh nghiệm triển khai dịch vụ hỗ trợ của Allianz Partners tạo nên nền tảng cho một giải pháp bảo hiểm gắn chặt hơn với nhu cầu sử dụng phương tiện hàng ngày.

Đại diện Allianz Partners, Giám Đốc Thị Trường Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Đức, nhấn mạnh tầm nhìn quốc tế khi đưa dịch vụ này tới Việt Nam: “Tại các thị trường phát triển trên thế giới, dịch vụ hỗ trợ trên đường chất lượng cao đã trở thành một chuẩn mực phong cách sống thiết yếu của các chủ xe văn minh. Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược đầu tiên với PVI, Allianz Partners tự hào mang trọn vẹn tiêu chuẩn cứu trợ quốc tế tinh hoa này đến cho khách hàng Việt Nam. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các chủ xe ô tô tại Việt Nam được hưởng những đặc quyền liền mạch và cao cấp nhất - hoàn toàn xứng tầm và tương đương với những gì các chủ xe tại Singapore, châu Âu hay các quốc gia tiên tiến khác đang được thụ hưởng”.

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Ông Nguyễn Ngọc Đức - Đại diện Allianz Partners, Giám đốc thị trường Việt Nam

Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm xe cơ giới cho thấy giá trị của một hợp đồng bảo hiểm ngày nay không chỉ được đo bằng khả năng bồi thường khi xảy ra tổn thất, mà còn ở việc đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng phương tiện. Những dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trên đường đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm mà khách hàng kỳ vọng ở doanh nghiệp bảo hiểm.

Việc gia tăng quyền lợi Cứu hộ trên đường (PVI-RSA) dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất đối với một số dòng xe thể hiện định hướng lấy khách hàng làm trung tâm của Bảo hiểm PVI. Thay vì chỉ bảo vệ tài chính sau rủi ro, doanh nghiệp hướng tới việc mang lại sự an tâm trong suốt hành trình, để ngay cả những sự cố nhỏ cũng được xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Bởi đôi khi, giá trị của một hợp đồng bảo hiểm không chỉ nằm ở khoản bồi thường sau rủi ro, mà còn ở khả năng có mặt đúng lúc để một hành trình không bị gián đoạn.

Quyền lợi nổi bật của chương trình Cứu hộ trên đường (PVI-RSA)

- Hotline hỗ trợ khẩn cấp 24/7: Tổng đài tiếp nhận yêu cầu cứu hộ hoạt động liên tục, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết hoặc các khung giờ đêm muộn. Khách hàng được hỗ trợ khẩn cấp không giới hạn số lần trong thời gian quyền lợi có hiệu lực theo điều kiện áp dụng.

- Cứu hộ trực tiếp tại chỗ: Sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài sẽ xác định tình trạng phương tiện, vị trí xảy ra sự cố và điều phối kỹ thuật viên phù hợp đến hỗ trợ.

- Kích bình ắc-quy: Trong trường hợp xe không thể khởi động do ắc-quy yếu hoặc hết điện, kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ kích bình tại chỗ để phương tiện có thể tiếp tục vận hành.

- Thay lốp dự phòng: Khi xe bị thủng hoặc hỏng lốp, khách hàng sẽ được hỗ trợ thay lốp dự phòng có sẵn trên xe, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm tiếp tục hành trình.

- Miễn phí cẩu kéo xe trong phạm vi tối đa 50 km: Nếu phương tiện không thể tiếp tục di chuyển sau khi được xử lý tại chỗ, xe sẽ được cẩu kéo đến địa điểm sửa chữa hoặc vị trí do khách hàng lựa chọn trong phạm vi quyền lợi quy định.

- Hỗ trợ khi quên hoặc khóa chìa khóa trong xe: Dịch vụ có thể hỗ trợ nhận chìa khóa dự phòng từ địa điểm khách hàng chỉ định và chuyển đến vị trí xe gặp sự cố trong phạm vi tối đa 50 km.

- Sắp xếp thợ khóa chuyên nghiệp: Trường hợp không có chìa khóa dự phòng, tổng đài sẽ hỗ trợ kết nối và bố trí thợ khóa đến xử lý tại chỗ. Các chi phí phát sinh ngoài phạm vi quyền lợi sẽ được thông báo trước cho khách hàng.

- Tiếp nhiên liệu khẩn cấp: Nếu xe hết nhiên liệu giữa đường, dịch vụ sẽ hỗ trợ vận chuyển nhiên liệu đến vị trí phương tiện. Khách hàng được hỗ trợ chi phí vận chuyển và thanh toán phần nhiên liệu thực tế sử dụng.

- Hỗ trợ khi xe gặp sự cố cách nhà trên 100 km: Trong trường hợp phương tiện phải lưu lại gara để sửa chữa, khách hàng có thể được hỗ trợ một trong các phương án như hỗ trợ sắp xếp xe thuê để tiếp tục hành trình, hoặc nơi lưu trú.

* Quyền lợi RSA áp dụng theo điều kiện, điều khoản và danh mục xe do Bảo hiểm PVI quy định tại từng thời điểm. Chương trình tặng kèm có hiệu lực đến hết ngày 31/08/2026 và không còn áp dụng kể từ ngày 01/09/2026. Để biết thêm thông tin, khách hàng có thể liên hệ hotline 19 00 54 54 58.

P.V
#bảo hiểm xe #cứu hộ đường #PVI #dịch vụ cứu hộ #hỗ trợ kỹ thuật #an toàn giao thông #dịch vụ 24/7

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