Mitsubishi trình làng SUV điện mới

TPO - Mitsubishi chuẩn bị mở bán mẫu xe điện mới mang tên ASX VR-e, thực chất là phiên bản đổi logo của một mẫu ô tô đến từ Đài Loan.

Mitsubishi ASX VR-e được giới thiệu tại Australia, mang kiểu dáng hatchback lai SUV cỡ nhỏ. Thời điểm mở bán chính thức tại đại lý dự kiến vào quý IV năm nay.

Thực tế đây là phiên bản đổi logo của Foxtron Bria, sản phẩm được phát triển bởi công ty con chuyên ô tô của Foxconn - tập đoàn công nghệ Đài Loan sản xuất iPhone.

Mitsubishi mới chỉ công bố hai hình ảnh của ASX VR-e, cho thấy mẫu xe gần như giữ nguyên thiết kế của Foxtron Bria. Ngoại hình của mẫu xe điện này mang phong cách hiện đại và khá bắt mắt, vốn được chắp bút bởi hãng thiết kế danh tiếng Pininfarina.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được đặt ngay bên dưới. Cản trước tích hợp một hốc gió màu đen kích thước lớn.

Tương tự mẫu xe điện Dodge Charger Daytona, ASX VR-e có một khe dẫn gió lớn chạy phía dưới dải đèn và kéo dài dọc theo nắp ca-pô, nhằm cải thiện tính khí động học. Mitsubishi chưa công bố hình ảnh phía sau, nhưng nhiều khả năng khu vực này cũng không có nhiều thay đổi so với Bria.

Nội thất ASX VR-e cũng tương đồng với mẫu xe của Foxtron, dù Bria mới chỉ được giới thiệu với cấu hình tay lái bên trái, trong khi phiên bản Mitsubishi dành cho Australia sử dụng tay lái bên phải.

Trung tâm khoang lái là màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước lớn, bên dưới là hàng phím tắt điều khiển. Xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số, vô-lăng 4 chấu và bảng táp-lô thiết kế mềm mại, gần như giống hoàn toàn Bria và khác biệt đáng kể so với các mẫu Mitsubishi hiện tại.

Mitsubishi Motors Australia cho biết ASX VR-e sẽ được bán với 4 phiên bản gồm LS, Aspire, Exceed và GSR. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật cụ thể của từng phiên bản chưa được công bố.

Với Foxtron Bria, xe sử dụng pin LFP dung lượng 57,5 kWh. Hai cấu hình hệ truyền động gồm bản một mô-tơ điện đặt sau công suất 229 mã lực và bản hai mô-tơ dẫn động 4 bánh với công suất 400 mã lực. ASX VR-e được cho là sẽ sử dụng cùng hệ truyền động và thông số công suất có thể được giữ nguyên.

Theo Mitsubishi, ASX VR-e tiếp tục định hướng phát triển xe điện của hãng với hệ thống thông tin giải trí hiện đại, thiết kế mới và khả năng vận hành bằng động cơ điện. Giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết dự kiến được công bố trong những tháng tới.