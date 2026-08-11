Vinfast bàn giao 21.781 xe ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 7/2026

Ngày 11/8/2026 - VinFast công bố đã bàn giao tổng cộng 21.781 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 7/2026, tăng 21% so với tháng 6. Kết quả kinh doanh nổi bật trong tháng 7 nâng tổng số xe VinFast bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm lên 137.697 xe, khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường trong gần 2 năm qua.

Tháng 7 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của mẫu “ô tô điện quốc dân” VF 3 khi vươn lên dẫn đầu toàn dải sản phẩm với 5.564 xe được bàn giao, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 29.345 xe. Với thiết kế cá tính, kích thước nhỏ gọn và chi phí sử dụng tối ưu, VF 3 tiếp tục là lựa chọn được ưa chuộng bậc nhất của các gia đình trẻ và những người dùng sành điệu.

VF 5 và phiên bản Herio Green cũng có một tháng kinh doanh xuất sắc khi có tổng cộng 4.407 xe được khách hàng chọn mua trong tháng 7. Với tổng cộng 24.574 xe bán ra thị trường từ đầu năm, VF 5/Herio Green khẳng định vững chắc vị thế mẫu xe lý tưởng cho kinh doanh dịch vụ và sử dụng cá nhân.

Xếp sát ngay phía sau là Limo Green với 4.404 xe bán ra trong tháng 7, nâng tổng số xe lũy kế từ đầu năm lên 32.331 xe, là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast kể từ đầu năm. Điểm mạnh vượt trội giúp Limo Green liên tục dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ thời gian qua là khả năng vận hành bền bỉ, không gian rộng rãi và đặc biệt tiết kiệm chi phí so với xe xăng dầu.

Mẫu xe cỡ nhỏ Minio Green cũng gây ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường trong tháng 7 với 2.429 xe bán ra, sau khi được điều chỉnh giá về mức 188 triệu đồng tương đương với VF 2. Với mức giá hấp dẫn nhất thị trường dành cho một mẫu ô tô 2 cửa, 4 chỗ ngồi, Minio Green đã nhanh chóng thu hút khách hàng và trở thành lựa chọn lý tưởng để thay thế xe máy, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân.

Xếp sát ngay phía sau là Limo Green với 4.404 xe bán ra trong tháng 7, nâng tổng số xe lũy kế từ đầu năm lên 32.331 xe, là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast kể từ đầu năm. Điểm mạnh vượt trội giúp Limo Green liên tục dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ thời gian qua là khả năng vận hành bền bỉ, không gian rộng rãi và đặc biệt tiết kiệm chi phí so với xe xăng dầu.

Mẫu xe cỡ nhỏ Minio Green cũng gây ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường trong tháng 7 với 2.429 xe bán ra, sau khi được điều chỉnh giá về mức 188 triệu đồng tương đương với VF 2. Với mức giá hấp dẫn nhất thị trường dành cho một mẫu ô tô 2 cửa, 4 chỗ ngồi, Minio Green đã nhanh chóng thu hút khách hàng và trở thành lựa chọn lý tưởng để thay thế xe máy, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bước sang tháng 8, VinFast dự kiến sẽ bàn giao những lô xe VF 8 thế hệ mới đầu tiên cho những khách hàng đã đặt cọc trước. Ngoài ra, với 28.742 đơn đặt cọc, VF 2 dự kiến sẽ đến tay khách hàng trong tháng 9, hứa hẹn sẽ tạo ra cơn sốt mới trên thị trường và góp phần nâng cao chất lượng sống cho hàng chục nghìn gia đình Việt Nam./.