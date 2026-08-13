Toyota có thay đổi quan trọng với xe hybrid

TPO - Để duy trì vị thế trong cuộc đua sản phẩm, Toyota sẽ dần trang bị cho loạt xe hybrid phổ biến của hãng công nghệ pin lithium-ion có hiệu suất cao hơn nhưng chi phí lại giảm.

Kể từ mẫu Prius ra mắt vào cuối những năm 1990, Toyota chủ yếu sử dụng pin nickel-metal hydride (NiMH) cho các dòng xe hybrid. Tuy nhiên, mẫu RAV4 thế hệ mới đã chuyển sang sử dụng pin lithium-ion và những mẫu hybrid khác của Toyota cũng sẽ lần lượt áp dụng công nghệ này.

Trong giai đoạn 2027-2028, Toyota dự kiến chuyển đổi năng lực sản xuất pin tại Nhật Bản để cung cấp cho khoảng 600.000 xe mới. Theo hãng, các cell pin thế hệ mới không chỉ giúp cải thiện hiệu suất mà còn có chi phí sản xuất thấp hơn.

Toyota RAV4 đã chuyển sang dùng pin lithium-ion.

Theo Auto News, Toyota đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xe hybrid trong bối cảnh ngày càng nhiều khách hàng chuyển từ ô tô sử dụng động cơ đốt trong thuần túy sang các mẫu xe có hệ thống truyền động điện hóa.

"Chúng tôi dự định từng bước chuyển từ pin nickel sang lithium, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất. Điều này sẽ giúp giảm chi phí khoảng vài chục nghìn yen cho mỗi xe. Mục tiêu của chúng tôi là vừa cải thiện hiệu suất, vừa giảm giá thành", Takanori Azuma, Giám đốc kế toán của Toyota cho biết.

Toyota hiện chưa công bố nhiều thông tin cụ thể về loại pin lithium-ion mới đang phát triển. Bên cạnh việc tự nghiên cứu cell pin, hãng cũng hợp tác với một số nhà sản xuất pin, trong đó có CATL.

Hãng xe Nhật được cho là đồng thời phát triển pin lithium-ion dạng lưỡng cực dành cho xe thuần điện, với phạm vi hoạt động được tuyên bố lên tới khoảng 1.000 km.

Ngoài ra, Toyota cũng đang nghiên cứu pin thể rắn. Công nghệ này được kỳ vọng cho phép sạc từ 10% lên 80% trong chưa đầy 10 phút, đồng thời cung cấp phạm vi hoạt động lên tới khoảng 1.200 km.

Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam từ đầu năm 2026.

Những thay đổi về công nghệ pin diễn ra trong bối cảnh xe điện hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong doanh số Toyota. Trong quý II, từ tháng 4-6, doanh số bán lẻ tổng thể của Toyota giảm 3,5%, xuống còn 2,55 triệu xe. Tuy nhiên, doanh số các mẫu xe điện hóa lại tăng 12%, đạt 1,41 triệu xe trong cùng kỳ.

Tại Việt Nam, Toyota là thương hiệu dẫn đầu ở mảng xe hybrid. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 7 tháng đầu năm 2026, đã có 8.314 xe hybrid Toyota bán ra thị trường.

Với mức doanh số trên, Toyota đang chiếm 66% thị phần xe hybrid của hiệp hội. Trong đó, Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV và Yaris Cross là những mẫu xe hybrid thuộc nhóm bán chạy nhất thị trường.