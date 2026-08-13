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Xe

Giá xe cũ tại Việt Nam - quốc tế chênh lệch rõ rệt

Trong khi giá xe cũ ở Việt Nam ngày càng giảm, ở bên kia bán cầu, ôtô đã qua sử dụng tại Mỹ có giá ngày càng cao.

Tại Việt Nam, thị trường xe cũ thời gian qua chứng kiến những cú sụt giảm mạnh do áp lực từ nhiều hướng. Khi giá xe mới liên tục giảm, ngày càng dễ tiếp cận trong khi số lượng ôtô mới gia nhập lại tăng trưởng mạnh, thị trường thứ cấp là bên gặp khó.

Xe cũ ngày càng rẻ ở Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.
Xe cũ ngày càng rẻ ở Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Theo báo cáo từng được nền tảng giao dịch ôtô đã qua sử dụng đăng tải vào đầu năm nay, trong năm 2025, giá bán trung bình của các mẫu xe cũ đã giảm khoảng 12% so với trước. Ví dụ, một chiếc Hyundai Elantra bản 2.0 GLS đời 2021 tại thị trường thứ cấp, trước đây thường được bán với giá khoảng 478-517 triệu, nay có thể được rao bán ở mức 415 triệu đồng.

Rõ ràng việc giá xe cũ giảm mạnh ảnh hưởng phần nào đến lợi nhuận của người bán, nhưng lại mở ra cơ hội tiếp cận ôtô giá rẻ đến nhóm khách hàng bình dân hơn, ở thời điểm mà kinh tế khó khăn. Tuy nhiên tại Mỹ, tình hình lại có phần trái ngược.

Theo nghiên cứu mới nhất từ iSeeCars dựa trên việc phân tích hơn 11,4 triệu ôtô đã qua sử dụng có độ tuổi từ 3 đến 15 năm tại Mỹ, mức giá trung bình của một chiếc ôtô cũ 3 năm tuổi đã tăng từ 23.624 USD lên 32.651 USD trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2026. Mức tăng này tương đương 9.027 USD, tức 38,2%.

Sự biến mất của những mẫu ôtô cũ có giá dưới 20.000 USD đang gây ra áp lực lớn cho người mua xe. Vào năm 2019, khoảng 49,4% ôtô 3 năm tuổi có mức giá dưới ngưỡng 20.000 USD. Tuy nhiên, con số này hiện chỉ còn 11,4%, khiến ngân sách từng giúp người tiêu dùng tiếp cận một nửa thị trường xe đời gần nay chỉ còn chọn được một tỷ lệ rất nhỏ.

Để tìm kiếm mức giá dưới 20.000 USD, người mua buộc phải chọn các dòng xe cũ hơn rất nhiều. Trước đây, người tiêu dùng chỉ cần tìm các mẫu xe 4 năm tuổi là có thể dễ dàng tiếp cận các lựa chọn dưới 20.000 USD.

Hyundai Elantra bán ế tại Việt Nam nhưng tại Mỹ, đây là một trong những mẫu xe cũ ăn khách và liên tục tăng giá. Ảnh: Hyundai.
Hyundai Elantra bán ế tại Việt Nam nhưng tại Mỹ, đây là một trong những mẫu xe cũ ăn khách và liên tục tăng giá. Ảnh: Hyundai.

Hiện tại, điểm mốc này đã lùi xuống các dòng xe 7 năm tuổi, thời điểm có 53% số xe đạt mức giá trên. Với các dòng xe 5 năm tuổi, tỷ lệ xe có giá dưới 20.000 USD chỉ đạt 26,6%.

Một số dòng sedan phổ thông ghi nhận mức tăng giá lớn. Trong số các mẫu ôtô cũ bán chạy nhất, Hyundai Elantra là dòng xe có mức tăng mạnh nhất với 56%. Một chiếc Hyundai Elantra 3 năm tuổi có giá trung bình 12.295 USD vào năm 2019, nhưng hiện tại đã tăng lên 19.178 USD. Toyota Camry tăng 49,9% lên mức 24.829 USD, trong khi Honda Civic tăng 44,7% lên mức 23.771 USD.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng giá này xuất phát từ việc giá ôtô mới liên tục tăng trong những năm qua, kết hợp với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng xe mới kéo dài từ giai đoạn dịch bệnh, làm sụt giảm lượng xe cũ nguồn cung ra thị trường.

tech.zingnews.vn
#giá xe cũ #thị trường ôtô #xe đã qua sử dụng #thị trường xe cũ

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