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Xe

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Ô tô bung kính hậu khi đang chạy trên cao tốc

Lê Tuấn

TPO - Một đoạn video camera hành trình tại Trung Quốc ghi lại khoảnh khắc kính hậu của một chiếc BYD bất ngờ bung khỏi xe và va trúng phương tiện di chuyển phía sau.

Video ghi lại cảnh chiếc BYD bị bung kính hậu trên cao tốc. Nguồn: SWNS

Theo SWNS, sự việc xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc vào chiều 5/8. Trong lúc đang lưu thông trên đường, toàn bộ phần kính hậu của xe BYD phía trước đột ngột bị bung rời khỏi thân xe, bay về phía sau và đập vào kính chắn gió của chiếc ô tô có gắn camera hành trình.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đi sau bị hư hỏng. Tài xế phải phanh khẩn cấp để dừng xe giữa cao tốc. May mắn là không có thương tích nghiêm trọng được ghi nhận sau vụ việc.

Tuy nhiên, sự cố này làm dấy lên những lo ngại về độ an toàn và chắc chắn của kính hậu trên một số mẫu ô tô, đặc biệt khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao.

Phía hãng xe chưa đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến sự việc. BYD là tập đoàn sản xuất công nghiệp của Trung Quốc và hiện thuộc nhóm những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Kể từ cuối năm 2023, doanh số xe năng lượng mới của BYD đã có nhiều giai đoạn vượt Tesla trên phạm vi toàn cầu.

Lê Tuấn
#bung kính #BYD #kính hậu #tai nạn #xe điện #cao tốc #an toàn

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