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Clip: Nam shipper bị hất văng lên không trung sau va chạm với ô tô

Hoài Nam

TPO - Sau cú va chạm mạnh tại một ngã tư ở Hà Tĩnh, nam shipper bị hất văng lên không trung khoảng 2m, lộn nhiều vòng rồi rơi xuống đường.

Sáng 15/8, đại diện Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vụ va chạm giữa nam shipper đi xe máy và ô tô taxi điện xảy ra tại một ngã tư trên địa bàn đang được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ.

Trước đó, đoạn clip từ camera an ninh ghi lại vụ tai nạn xảy ra chiều 13/8, tại ngã tư giao giữa đường Phan Đình Giót và Hà Tôn Mục, phường Thành Sen, được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Video shipper bị hất văng lên không trung 2m sau va chạm với ô tô.

Theo hình ảnh trong clip, khi đến giao lộ, xe máy do nam shipper điều khiển và ô tô taxi điện cùng di chuyển với tốc độ khá cao rồi xảy ra va chạm.

Cú tông mạnh khiến nam shipper bị hất văng lên không trung khoảng 2m, lộn nhào rồi rơi xuống đường. Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau cú ngã, nam shipper vẫn có thể tự đứng dậy.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, người này có biểu hiện đau đớn và ngồi xuống vỉa hè. Tài xế taxi dừng xe, đến kiểm tra và hỏi thăm tình hình sức khỏe của nạn nhân.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhận nhiều bình luận. Không ít người cho rằng hai bên may mắn khi vụ va chạm không gây hậu quả nghiêm trọng về người. Một số người hài hước ví nam shipper như "biết võ" khi có thể tự đứng dậy sau cú hất văng mạnh.

Đại diện hãng taxi cho biết đơn vị đã nắm thông tin vụ việc. Tuy nhiên, tài xế chưa báo cáo với hãng nên đơn vị chưa có thông tin cụ thể về tình hình sức khỏe của nam shipper.

Hoài Nam
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