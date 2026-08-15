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Xe

Hé lộ đầu tiên về SUV giá rẻ mới của Ford

Lê Tuấn

TPO - Ford đang lên kế hoạch lấp khoảng trống của dòng Escape bằng một mẫu SUV hoàn toàn mới có giá khởi điểm từ 25.000 USD.

Mẫu xe mới được giới thiệu sơ bộ tại một cuộc họp riêng với các đại lý của Ford ở Las Vegas (Mỹ) cùng với nguyên mẫu đầu tiên của Mustang Mach 4 mới. Ford dự kiến đưa mẫu SUV mới ra thị trường vào năm 2029, với hai lựa chọn động cơ xăng và hybrid.

Ford chưa công bố hình ảnh hay thông tin chính thức về mẫu SUV mới. Tuy nhiên theo Autonews, những người tham dự cuộc họp đại lý đã được xem các bản mô phỏng ban đầu và video nguyên mẫu nhằm hình dung về kích thước cũng như kiểu dáng xe.

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Các lãnh đạo Ford lưu ý thiết kế hiện vẫn chưa được chốt và những hình ảnh được trình chiếu chỉ nhằm cung cấp hình dung tổng quát về mẫu xe.

Cũng theo nguồn tin trên, mẫu SUV chưa được đặt tên này sở hữu thân xe rộng và vuông vức, gợi liên tưởng đến Bronco Sport. Một người tham dự cuộc họp cho biết thiết kế của xe có nét giống Ford Escape thế hệ đầu tiên ra mắt vào đầu những năm 2000, mẫu xe từng được bán tại châu Âu với tên gọi Maverick.

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Ford Escape đời 2000.

Ford chưa tiết lộ địa điểm sản xuất mẫu xe mới. Tuy nhiên, Autonews dẫn lời một số nguồn tin thân cận với hãng cho biết mẫu SUV giá rẻ sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Mexico từ năm 2029. Đây cũng là cơ sở đang sản xuất Bronco Sport và Maverick.

Với giá khởi điểm dự kiến 25.000 USD (hơn 650 triệu đồng), chiếc SUV mới sẽ trở thành mẫu ô tô có giá thấp nhất trong danh mục sản phẩm Ford tại Bắc Mỹ. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Maverick, hiện có giá từ 28.145 USD (735 triệu đồng), Escape thế hệ hiện hành từ 30.350 USD (793 triệu đồng) và Bronco Sport từ 31.845 USD (832 triệu đồng).

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Dự án mới nằm trong kế hoạch của Ford nhằm tung ra 5 mẫu xe có giá phải chăng vào năm 2030. Một số sản phẩm khác trong kế hoạch này gồm bán tải điện cỡ trung Fathom, dự kiến ra mắt vào năm tới với giá từ 28.350 USD (hơn 740 triệu đồng), và Mustang sedan 4 cửa có giá dưới 40.000 USD (1,045 tỷ đồng), dự kiến trình làng vào năm 2029 với hệ truyền động hybrid sử dụng động cơ V8.

Lê Tuấn
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