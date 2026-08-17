Vợ chồng Beckham lại gây sốt

TPO - David và Victoria Beckham gây sốt khi chia sẻ câu chuyện trở lại khách sạn ở Portofino, Italy, nơi hai người từng bí mật nghỉ dưỡng trong những tháng đầu hẹn hò khoảng 29 năm trước.

Ngày 16/8, David Beckham đăng video ghi lại khoảnh khắc Victoria bước vào khách sạn Splendido ở Portofino. Cựu danh thủ cho biết hai người từng đến địa điểm này vào năm 1997, trước khi công khai quan hệ.

“29 năm trước, chúng tôi đến khách sạn này khi chưa ai biết cả hai đang hẹn hò. Giờ chúng tôi lại có mặt ở đây”, David viết.

Victoria sau đó chia sẻ ảnh chụp cùng chồng trên ban công nhìn ra Địa Trung Hải. Nhà thiết kế nhắc lại chuyến đi năm 1997 và gửi lời yêu đến David Beckham.

Hai người đang nghỉ hè cùng các con tại châu Âu. Gia đình di chuyển dọc bờ biển Pháp và Italy trên du thuyền Seven, được truyền thông Anh định giá khoảng 16 triệu bảng. Cruz Beckham, 21 tuổi và Harper Beckham, 15 tuổi, có mặt trong chuyến đi.

Victoria và David Beckham trở lại chỗ hẹn hò bí mật từ 29 năm trước.

Trước đó, David, Victoria và Harper được nhìn thấy đi dạo, ăn kem và chụp ảnh tại Portofino. Romeo Beckham, 23 tuổi cùng bạn gái Kim Turnbull, 25 tuổi, cũng hội ngộ gia đình sau thời gian nghỉ tại miền Nam nước Pháp.

Portofino là địa điểm có ý nghĩa riêng với vợ chồng Beckham. Victoria cho biết chuyến đi diễn ra vài tháng sau khi hai người quen nhau. Đây cũng là lần đầu họ cùng rời London và Manchester để đi nghỉ.

Victoria nhớ rõ không gian của khách sạn Splendido, từ ánh sáng, mùi ga giường đến gió biển tràn vào căn phòng. Chuyến đi đánh dấu giai đoạn cả hai bắt đầu xây dựng mối quan hệ trong lúc phải tránh sự chú ý của truyền thông.

Kỷ niệm này sau đó được Victoria đưa vào dòng nước hoa của thương hiệu riêng. Sản phẩm mang tên Portofino ’97, ra mắt năm 2023, sử dụng các nốt hương cam bergamot, hổ phách và cỏ hương bài. Nhà thiết kế mô tả mùi hương gợi lại cảm giác háo hức trong những tháng đầu yêu chồng.

Gia đình Beckham đang trong kỳ nghỉ hè, bà Beck liên tục gây sốt với vóc dáng săn chắc.

David Beckham và Victoria gặp nhau đầu năm 1997 tại khu vực dành cho cầu thủ của Manchester United. Khi ấy, Beckham là một trong những cầu thủ được chú ý của bóng đá Anh, còn Victoria nổi tiếng với nghệ danh Posh Spice trong nhóm Spice Girls.

Hai người giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian đầu. Victoria từng kể cô ấn tượng khi thấy David luôn gần gũi với gia đình. Cựu danh thủ Anh lại cho biết anh đã chú ý đến Victoria từ khi nhìn thấy cô biểu diễn trên truyền hình.

Tháng 1/1998, họ công bố đính hôn. Con trai đầu lòng Brooklyn Beckham chào đời vào tháng 3/1999. Bốn tháng sau, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại lâu đài Luttrellstown ở Ireland. Họ lần lượt có thêm ba người con là Romeo, Cruz và Harper.

Sau 27 năm kết hôn, David và Victoria vẫn thường nhắc lại những dấu mốc trong mối quan hệ. Chuyến trở lại Portofino diễn ra gần ba thập kỷ sau kỳ nghỉ bí mật đầu tiên của hai người.