Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đến Trung Đông

TPO - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, vừa có chuyến thị sát lần thứ hai trong năm tới tàu sân bay USS Abraham Lincoln giữa lúc con tàu này trải qua nhiều tháng hoạt động cường độ cao ở Trung Đông, làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe tinh thần và tình trạng quá tải của thủy thủ đoàn.

Đô đốc Brad Cooper vừa kết thúc chuyến đi 10 ngày tới Trung Đông, trong đó ông tới 6 quốc gia và trực tiếp thị sát nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động trên Biển Ả Rập.

Theo CENTCOM, đây là lần thứ hai trong năm nay ông Cooper lên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Vị tư lệnh này đã phát biểu trước toàn thể thủy thủ đoàn, cảm ơn các quân nhân vì "sự tận tâm và lòng dũng cảm phi thường", đồng thời gặp gỡ và trao thưởng cho một số quân nhân.

"Lịch sử sẽ ghi nhận đợt triển khai này là một trong những đợt tác chiến căng thẳng và quan trọng nhất của thời hiện đại", ông Cooper nói.

Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, trong chuyến đi tới Trung Đông. Nguồn: CENTCOM

Đặt tại căn cứ San Diego, tàu sân bay USS Abraham Lincoln khởi hành vào tháng 11/2025 và đến Trung Đông vào tháng 1/2026. Nhóm tác chiến này đã thực hiện thành công hàng nghìn chuyến bay chiến đấu hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury, các nhiệm vụ an ninh khu vực và cuộc phong tỏa hải quân đang diễn ra của Mỹ đối với Iran.

Cường độ hoạt động kéo dài cũng khiến thủy thủ đoàn phải đối mặt với một vấn đề khác: Thời gian triển khai vượt xa chu kỳ thông thường. Theo phân tích của CNN dựa trên thông báo triển khai của Hải quân Mỹ và dữ liệu theo dõi hạm đội của USNI News, ngày càng nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hoạt động quá thời gian triển khai khuyến nghị khoảng 7 tháng.

Riêng USS Abraham Lincoln đã gặp thêm khó khăn khi các hoạt động quân sự khiến tàu hạn chế khả năng ghé các cảng đối tác. Đây vốn là những điểm dừng quan trọng để bổ sung vật tư, bảo dưỡng và giúp thủy thủ đoàn có thời gian nghỉ ngơi sau nhiều tháng trên biển.

Những thông tin về tinh thần của thủy thủ đoàn suy giảm đã khiến một số gia đình quân nhân bày tỏ lo ngại, đồng thời đặt câu hỏi về việc liệu các biện pháp hỗ trợ có được triển khai đủ sớm hay không.

Đây không phải lần đầu ông Cooper thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Hồi tháng 2, ông từng lên tàu cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Chuyến thăm lần này diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông kéo dài 10 ngày của ông Cooper. Ông đã gặp các quan chức dân sự và quân sự cấp cao tại Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, trong bối cảnh Mỹ duy trì lực lượng quy mô lớn trên khắp khu vực.