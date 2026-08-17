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Bắt 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc lẩn trốn tại Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an cơ sở bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

Ngày 16/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an cơ sở bắt giữ 5 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

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Các đối tượng Huang Yanlin, Wang Xuefeng, Zhang Huijuan và Zhang Jianqing bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng. Ảnh CA

Cụ thể, ngày 13/8, Phòng CSHS phối hợp Tổ công tác của Cục CSHS (Bộ Công an) cùng Công an các phường Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà bắt giữ 4 đối tượng truy nã theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc.

Các đối tượng gồm Huang Yanlin (SN 1973), Wang Xuefeng (SN 1992), Zhang Huijuan (SN 1973) và Zhang Jianqing (SN 1975), cùng mang quốc tịch Trung Quốc.

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Các đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc bị bắt khi lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng CSHS triển khai các biện pháp xác minh, truy bắt Wang Hongjian (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) theo đề nghị của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi và quản lý địa bàn, lực lượng CSHS xác định Wang Hongjian đã nhập cảnh Việt Nam và đang lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Phòng CSHS nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện tại phòng 2846, khách sạn Crowne Plaza, Lô 8 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, một người Trung Quốc mang tên Wang Hongjian.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân và các dữ liệu liên quan, lực lượng công an xác định người này chính là đối tượng đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.

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Đối tượng Wang Hongjian.

Ngày 29/7, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt giữ Wang Hongjian.

Tại cơ quan công an, Wang Hongjian khai nhận đang bị Công an TP Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) truy nã.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và hướng dẫn của Cục Đối ngoại, Phòng CSHS phối hợp bàn giao Wang Hongjian cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Hoài Văn
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