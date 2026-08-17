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Công bố ảnh đám cưới của Ronaldo

Trạch Dương

TPO - Ronaldo và Georgina Rodríguez trao lời thề trong phòng khách tại biệt thự ở Cascais, Bồ Đào Nha. Không có ngôi sao nổi tiếng tham dự, hôn lễ được tổ chức với sự chứng kiến của năm người con trong gia đình.

Ngày 16/8, Vogue công bố loạt ảnh trong lễ cưới của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez. Hôn lễ diễn ra ngày 11/8 tại căn biệt thự mùa hè của cặp sao ở Cascais, thị trấn ven biển nằm phía tây thủ đô Lisbon. Theo Reuters, đại diện Ronaldo xác nhận hai người chính thức trở thành vợ chồng trong một buổi lễ dân sự kín đáo.

Trước ngày cưới, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền về quy mô hôn lễ và danh sách khách mời. Một số tên tuổi trong bóng đá, thời trang và âm nhạc được nhắc đến, trong đó có cựu cầu thủ Rio Ferdinand và ca sĩ Rihanna.

Thực tế, Ronaldo và Georgina không tổ chức tiệc cưới đông người. Năm người con gồm Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana và Bella là những thành viên quan trọng nhất trong buổi lễ.

Trong ngày cưới, Georgina mặc bộ trang phục hai mảnh bằng lụa trắng, đi giày satin trang trí khóa hàm thiếc ngựa màu bạc. Trang sức của cô gồm nhẫn đính hôn kim cương hình bầu dục và vòng cổ thuộc bộ sưu tập Garden of Kalahari của Chopard. Mặt dây chuyền là viên kim cương 50 carat, màu D và không có khuyết điểm khi quan sát dưới tiêu chuẩn kiểm định.

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Ronaldo và Georgina mặc trang phục đơn giản trong ngày trọng đại.

Ronaldo diện suit cotton màu be sáng, kết hợp giày loafer được may riêng. Các con của anh cùng mặc trang phục màu trắng. Gucci đảm nhiệm trang phục cho Ronaldo, Georgina và các con. Theo Demna - Giám đốc nghệ thuật của Gucci - việc thương hiệu đồng hành trong ngày cưới mang ý nghĩa đặc biệt vì cặp sao gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng của hãng.

Sự lựa chọn này nhắc lại nơi câu chuyện tình cảm của họ bắt đầu. Tháng 8/2016, Georgina đang làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci trên phố Serrano. Hôm đó, cô nhận làm thay ca cho một đồng nghiệp. Ronaldo, khi ấy còn khoác áo Real Madrid, đến mua sắm cùng con trai Cristiano Jr. Hai người tiếp tục gặp nhau trong một số sự kiện trước khi bắt đầu hẹn hò.

Lễ cưới của cặp sao tổ chức ở phòng khách, xuất phát từ mong muốn tạo kỷ niệm gắn với đời sống gia đình. Georgina nói cô muốn các con sau này nhớ rằng cha mẹ từng trao lời thề tại chiếc bàn quen thuộc, nơi mọi người thường cùng nhau dùng bữa.

Người mẫu 32 tuổi từng nghĩ đến một đám cưới quy mô lớn. Quan điểm của cô thay đổi sau nhiều năm sống trong sự chú ý của công chúng. Gia đình có đủ điều kiện lựa chọn những địa điểm xa hoa, nhưng một ngày không có đám đông và ống kính truyền thông lại là trải nghiệm hiếm hoi.

Georgina cho biết năm 2026 của cô có lịch trình dày đặc, gồm công việc, các giải đấu của Ronaldo và việc chăm sóc con. Cô không muốn cột mốc 10 năm hai người gặp nhau trôi qua mà chưa chính thức đánh dấu. Cặp sao vẫn dự định tổ chức một buổi tiệc khác dành cho người thân và bạn bè. Thời gian cụ thể chưa được công bố.

Sau khi hoàn tất nghi lễ tại gia, Ronaldo và Georgina tới Đền thờ Đức Mẹ Fatima, cách Cascais khoảng một giờ di chuyển. Một nhà nguyện nhỏ được dành riêng để linh mục ban phước cho gia đình. Họ sau đó tham dự thánh lễ tại Nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi.

Georgina cho biết khoảnh khắc ở Fatima mang lại cho cô cảm giác bình yên. Người mẫu xem gia đình, mái ấm, đức tin và tình cảm giữa các thành viên là những điều quan trọng nhất sau lễ cưới.

Hai người không đi nghỉ tuần trăng mật. Một ngày sau hôn lễ, gia đình trở lại Riyadh, Saudi Arabia để Ronaldo hội quân cùng Al Nassr. Nam cầu thủ nói ngắn gọn: “Ngày nào cũng là tuần trăng mật”.

Ở tuổi 41, Ronaldo cho biết đang tính đến giai đoạn sau khi giải nghệ. Anh muốn kết thúc sự nghiệp với những thành tích đáng nhớ, đồng thời dành thêm thời gian cho gia đình, du lịch và các sở thích cá nhân. Cặp sao chưa loại trừ khả năng có thêm con, nhưng Georgina khẳng định đây chưa phải kế hoạch trong tương lai gần.

Trạch Dương
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