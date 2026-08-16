Màn ăn mừng của Xuân Son gây bão mạng

TPO - Sau cú bay người đánh đầu tung lưới Malaysia, Nguyễn Xuân Son thực hiện điệu nhảy Kangaroo. Đình Bắc lập tức chạy theo, bắt chước động tác của đồng đội khiến khán giả thích thú.

Tối 16/8, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Bên cạnh kết quả có lợi trên sân khách, màn ăn mừng của Nguyễn Xuân Son và đồng đội trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Phút 45+5, Trương Tiến Anh xử lý bóng bên cánh phải, vượt qua cầu thủ theo kèm trước khi tạt vào khu vực cấm địa. Xuân Son chọn đúng vị trí, bay người đánh đầu đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Azri Ghani.

Màn ăn mừng chiến thắng của Xuân Son gây sốt khắp mạng xã hội.

Các cầu thủ Việt Nam chưa thể ăn mừng ngay bởi tổ trọng tài kiểm tra khả năng việt vị. Sau khi bàn thắng được công nhận, Xuân Son chạy về phía đồng đội, nhún người và đưa hai tay ra phía trước, mô phỏng động tác của kangaroo.

Đình Bắc xuất hiện ngay phía sau, quan sát động tác của đồng đội rồi hào hứng làm theo. Sau đó, cầu thủ sinh năm 2004 nhảy lên lưng Xuân Son, được đồng đội cõng trở lại phần sân nhà.

Chuỗi ăn mừng của các cầu thủ tuyển Việt Nam được cắt thành video ngắn, ảnh gif và meme khắp mạng xã hội. Nhiều khán giả gọi đây là một trong những màn ăn mừng vui nhộn nhất của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup năm nay.

Một số người xem ví động tác của Xuân Son với kangaroo, trong khi tài khoản khác cho rằng anh trông giống "vịt đang di chuyển". "Xem màn ăn mừng mà không nhịn được cười", "Nhìn Đình Bắc chạy theo ăn mừng mà không chịu nổi", "Nhìn Xuân Son cưng quá"... khán giả bình luận.

Bàn thắng của Xuân Son giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế ở bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 19/8.

Một số người hâm mộ còn đề nghị hai cầu thủ giữ phong độ, chờ đợi màn ăn mừng này ở trận bán kết lượt về.

Ngoài ra, Xuân Son còn có pha ăn mừng "hạ vương miện" gây chú ý. Sau khi ghi bàn, Xuân Son đưa hai tay lên đầu, mô phỏng động tác tháo vương miện rồi đặt xuống sân. Động tác này nhanh chóng gợi nhắc đến danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 mà tiền đạo này từng giành được, khiến nhiều người cho rằng tiền đạo 29 tuổi muốn đặt thành tích cá nhân sang một bên, hướng đến mục tiêu chung của tuyển Việt Nam.

Bàn thắng vào lưới Malaysia giúp Xuân Son cán mốc 10 pha lập công sau hai kỳ tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Anh ghi 7 bàn năm 2024 và có thêm ba bàn tại ASEAN Cup 2026, lần lượt trước Timor Leste, Indonesia và Malaysia.

Khép lại chuyến làm khách tại Malaysia, chiến thắng 2-0 giúp tuyển Việt Nam nắm giữ lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình vào tối 19/8.