Tình trạng người mẫu An Tây trước ngày xét xử

TPO - Trong video mới nhất, Rufino Aybar - em trai của người mẫu Nguyễn Thị An (Andrea Aybar) - cập nhật thông tin về phiên tòa xét xử chị gái.

Nguyễn Thị An, tức người mẫu Andrea Aybar Carmona, bị cơ quan công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ngày 14/11.

Theo cơ quan chức năng, An Tây cùng một số người nổi tiếng là ca sĩ Chi Dân, TikToker Nguyễn Đỗ Trúc Phương có liên quan đến chuyên án VN10 - chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam.

Gia đình người mẫu An Tây.

Người mẫu An Tây có em trai là Rufino Aybar (thường biết đến với biệt danh Tây Ba Lô) - TikToker có 3,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Rufino Aybar nhiều lần đăng tải video chia sẻ việc đi thăm chị gái ở trại tạm giam. Trong video mới nhất, Rufino Aybar và bố cho biết tình trạng hiện tại của người mẫu An Tây. "Chị An hiện tại rất vui. Sau khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày xét xử là 17/8", Rufino Aybar nói.

Nam TikToker cũng cảm ơn cộng đồng mạng dành lời động viên, không hắt hủi, xa lánh gia đình.

Ngày 17/8, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 - vụ án bắt nguồn từ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy, được phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Qua điều tra, cơ quan tố tụng xác định được nhiều nhánh với hàng trăm bị cáo, liên quan nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số các bị cáo có những cái tên được chú ý như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện"), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và 48 đồng phạm bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 14/11/2024, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây) để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.

Trong đó, An Tây bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng cộng 15 gram ma túy.

Phiên tòa được mở theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến công khai. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân TPHCM (phường Bến Thành, TPHCM). Điểm cầu thành phần được kết nối tới Trại tạm giam Chí Hòa (T30) - Công an TPHCM (xã Nhuận Đức, TPHCM).

Thời điểm bị bắt, tại trụ sở cơ quan công an, người mẫu An Tây cúi gằm mặt, thất thần, nức nở nói lời xin lỗi: "Em đã biết lỗi sai của mình. Em có lời khuyên cho các bạn trẻ và các bạn làm nghệ thuật là không bao giờ thử và sử dụng ma túy dù chỉ một lần".