Harry và Meghan được khuyên nên biến mất

TPO - Bộ phim tài liệu "Cookie Queens" do Hoàng tử Harry và Meghan Markle làm giám đốc sản xuất có màn ra mắt kém khả quan tại phòng vé, không lọt vào top 10 và thậm chí xếp sau một tuyển tập video về mèo. Kết quả này khiến cặp đôi được khuyên nên hạn chế hoạt động để xây dựng lại uy tín.

Bộ phim tài liệu Cookie Queens do Hoàng tử Harry và Meghan Markle làm giám đốc sản xuất có màn khởi đầu không thuận lợi tại phòng vé.

Phim được phát hành tại các rạp ở Mỹ từ ngày 7/8, đánh dấu lần đầu Hoàng tử Harry và Meghan Markle tham gia một phim điện ảnh chiếu rạp với vai trò giám đốc sản xuất.

Doanh thu phim của Hoàng tử Harry còn kém cả video về động vật



Theo Boxoffice Pro, phim chỉ thu trung bình 735 USD trên mỗi suất chiếu trong cuối tuần mở màn và đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng phòng vé, dù phát hành ở 446 rạp. Thành tích này khiến Cookie Queens không lọt vào top 10 phim có doanh thu cao nhất sau cuối tuần ra mắt, thậm chí còn xếp sau Cat Video Fest 2026 - tuyển tập những video mèo hay nhất thế giới.

Giới phê bình cũng dành cho tác phẩm nhiều bình luận trái chiều. Variety nhận xét phim quá giống một chương trình truyền hình thực tế lan man, trong khi trang RogerEbert.com gọi đây là bộ phim tài liệu thú vị.

Bộ phim tài liệu Cookie Queens do Hoàng tử Harry và Meghan Markle làm giám đốc sản xuất có màn khởi đầu không thuận lợi tại phòng vé.

Cookie Queens dài 91 phút, theo chân bốn cô gái trẻ thuộc Girl Scouts trong giai đoạn cao điểm của mùa bán bánh quy. Tác phẩm được giới thiệu là một “câu chuyện trưởng thành về niềm vui, áp lực và những căng thẳng đan xen trong một trong những truyền thống được yêu thích nhất nước Mỹ - mùa bán bánh quy của Girl Scouts".

Bộ phim ra mắt tại Liên hoan phim Sundance hồi tháng 1. Harry và Meghan cùng xuất hiện để quảng bá tác phẩm tại sự kiện ở Salt Lake City. Đến tháng 7, Meghan tiếp tục tham dự buổi chiếu đặc biệt trước khi phim chính thức phát hành.

Harry và Meghan mất phương hướng

Sau màn thể hiện không như kỳ vọng của Cookie Queens tại phòng vé, nhà bình luận hoàng gia Kinsey Schofield cho rằng Harry và Meghan nên tạm hạn chế các hoạt động nghề nghiệp để tập trung vào một dự án thực sự thuyết phục.

“Tôi khuyên họ tạm biến mất khỏi các hoạt động nghề nghiệp trong một thời gian, giảm mạnh số lượng thông báo và xác định một dự án thực sự hấp dẫn, với những người giàu kinh nghiệm xung quanh, những người biết cách triển khai dự án”, Schofield nói với Page Six.

Harry và Meghan ở buổi ra mắt phim.



Theo Schofield, Harry và Meghan có độ nhận diện tên tuổi lớn nhưng chưa tìm được cách biến lợi thế này thành doanh thu từ một nhóm khách hàng trung thành.

“Danh tiếng của họ vẫn có thể được khôi phục, nhưng tôi không nghĩ một lần làm mới hình ảnh hay thêm một chiến dịch truyền thông hào nhoáng sẽ giải quyết được vấn đề. Ở Hollywood, thành công tự nó là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện danh tiếng. Chỉ cần tạo ra một sản phẩm thực sự thuyết phục, cách công chúng nhìn nhận và nói về họ sẽ thay đổi", Schofield nhận định.

Nhà bình luận cũng cho rằng Hoàng tử Harry và vợ đang cùng lúc tham gia quá nhiều lĩnh vực. Riêng Meghan từng thử sức với podcast, chương trình nấu ăn With Love, Meghan trên Netflix và thương hiệu As Ever.

Thỏa thuận podcast của Harry và Meghan với Spotify kết thúc năm 2023, sau khi chương trình Archetypes của Meghan chỉ thực hiện một mùa. Theo Page Six, thỏa thuận này trị giá 20 triệu USD. Netflix cũng chấm dứt quan hệ hợp tác với Meghan vào tháng 3.

“Khi bạn cố gắng xây dựng vị thế trong mọi lĩnh vực cùng lúc, cuối cùng bạn có thể chẳng xây dựng được vị thế trong bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy chọn một hướng, làm thật tốt và để thành công xây dựng lại uy tín. Họ cần ngừng coi danh tiếng của mình là sản phẩm và bắt đầu tạo ra những sản phẩm đủ mạnh để tồn tại mà không cần dựa vào danh tiếng hoàng gia", giới chuyên môn bình luận.

Cookie Queens dài 91 phút, theo chân bốn cô gái trẻ thuộc Girl Scouts trong giai đoạn cao điểm của mùa bán bánh quy.

Schofield cho rằng Harry và Meghan cũng nên để những người có chuyên môn đảm nhận nhiều hơn trong các dự án, thay vì cố gắng tham gia vào mọi quyết định. Bà đồng thời khuyến nghị cặp đôi tìm kiếm những dự án không liên quan đến các bất đồng với Hoàng gia Anh.

Dù dự án mới không đạt thành công như mong đợi, Harry và Meghan vẫn xuất hiện với tâm trạng thoải mái tại gala kỷ niệm 40 năm Quỹ David Foster ở Canada.

Meghan Markle thu hút sự chú ý khi diện chiếc váy dạ hội thanh lịch và đeo đôi hoa tai sapphire đính kim cương từng thuộc về cố Công nương Diana.