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Pháp luật

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Lái tàu móc nối đồng bọn, rút trộm hàng trăm nghìn lít dầu diesel

Thu Hiền

TPO - Lợi dụng tàu dừng đỗ tại Ga Vinh, một lái tàu móc nối đồng bọn tổ chức rút trộm hàng trăm nghìn lít dầu diesel, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Chiều 16/8, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì, phối hợp Phòng An ninh điều tra phá thành công chuyên án “Tham ô tài sản”, bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây "rút trộm" dầu diesel từ đầu máy tàu tại Ga Vinh.

Đây được xác định là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hoạt động rút trộm dầu diesel ngành đường sắt được Công an Nghệ An triệt phá.

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Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Đình Kiên và các đối tượng trong lúc đang hút trộm hàng trăm lít dầu từ tàu D19E978 tại Ga Vinh.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số nhân viên lái tàu thuộc Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội có dấu hiệu móc nối, hút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu dừng, đỗ tại Ga Vinh rồi bán ra ngoài để thu lợi bất chính.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, hoạt động kéo dài, liên quan nhiều đối tượng và gây thiệt hại tài sản Nhà nước, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định Nguyễn Đình Kiên (SN 1983), trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, là người cầm đầu đường dây. Kiên là lái tàu hỏa thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội.

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Các đối tượng hút trộm dầu từ tàu D19E978 bị bắt giữ.

Lợi dụng công việc được giao, từ tháng 7/2025, Kiên cấu kết với nhiều đối tượng khác hình thành đường dây khép kín từ hút trộm, vận chuyển đến tiêu thụ dầu. Tham gia đường dây ngoài các lái tàu còn có lao động tự do, chủ cửa hàng xăng dầu và cả kỹ thuật viên bệnh viện.

Theo phương thức được xác định, khoảng 0h đến 5h hàng ngày, hai đối tượng trong đường dây sử dụng xe tải 1,5 tấn, thùng kín, bên trong lắp bồn chứa khoảng 1.000 lít, đậu sát khu vực bờ rào Ga Vinh.

Chôn ngầm đường ống dưới đường ray

Các đối tượng kết nối hệ thống bơm hút dầu trên xe với hệ thống hút dầu từ đầu máy tàu thông qua đường ống nhựa được chôn ngầm dưới đường ray. Bên trong Ga Vinh, Kiên cùng đồng bọn thông đồng với nhân viên lái tàu mở van để hút dầu từ đầu máy khi tàu dừng đỗ.

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Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đình Kiên tại cơ quan Công an.

Các đối tượng tính toán rất kỹ thời gian hoạt động, thường chọn lúc đêm khuya. Mỗi lần chỉ mất khoảng 5-10 phút, chúng hút từ 200-600 lít dầu; mỗi đêm thực hiện với khoảng 3-5 đầu máy. Sau khi hút trộm, dầu được chở về nhà Kiên cất giấu, chờ đến sáng đưa đi tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 30/7/2026, Công an Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Đình Kiên cùng 7 đối tượng khác khi nhóm này đang hút trộm hàng trăm lít dầu từ tàu D19E978 tại Ga Vinh.

Tang vật thu giữ gồm 3 xe ô tô tải, 2.400 lít dầu diesel cùng nhiều phương tiện, đồ vật và tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Mở rộng điều tra, đến ngày 8/8, Cơ quan Công an đã khởi tố 21 đối tượng trong đường dây do Nguyễn Đình Kiên cầm đầu.

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Tang vật vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, Kiên và đồng bọn đã bán ra thị trường hàng trăm nghìn lít dầu diesel với giá thấp hơn giá thị trường từ 2.800-4.000 đồng/lít, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thu Hiền
#tàu hỏa #dầu diesel #trộm cắp #Nghệ An #Ga Vinh #bắt giữ #đường dây phạm tội

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