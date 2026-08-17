Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Từ đêm nay, miền Bắc bước vào đợt mưa rất lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Từ đêm nay (17/8), miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn kéo dài hơn 3 ngày, kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Miền Trung tiếp tục nắng nóng trong hôm nay. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều và đêm.

Đêm qua và sáng sớm nay (17/8), khu vực Đông Bắc Bộ và tỉnh Lai Châu đã xuất hiện mưa dông rải rác, một số khu vực xuất hiện mưa rất to như tại trạm Nậm Khao (Lai Châu) 156mm, Trúc Tay (Bắc Ninh) 85mm, Dân Hòa 2 (Phú Thọ) 55mm, Vân Đình (Hà Nội) 52.2mm.

Dự báo từ đêm 17/8 đến đêm 18/8, miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Đây là lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng cục bộ ở nơi trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Trước khi đón mưa dông, ngày hôm nay, nắng nóng bao trùm miền Bắc và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa lớn xuất hiện sau một ngày nắng nóng gay gắt thường gây ra các hiện tượng thiên tai cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 35-37 độ.

dua09523.jpg
Miền Bắc đón mưa lớn từ đêm nay (17/8).

Nhận định xa hơn, từ ngày 19/8 đến ngày 21/8, miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi mưa rất to trên 250mm, riêng Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang cũ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Bình cũ phổ biến 50-80mm, có nơi trên 200mm.

Quảng Trị đến Khánh Hoà hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày mai (18/8), nắng nóng chấm dứt ở Quảng Trị đến Khánh Hoà. Từ đêm 18 đến ngày 20/8, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay tiếp tục nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM nhiều mây, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe