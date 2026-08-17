Mở rộng khai quật, phát hiện thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

TPO - Mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực vừa di dời bia tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 15 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại đây lên 351 bộ.

Ngày 16/8, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực vừa di dời bia tưởng niệm bên trong công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), qua đó phát hiện thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đội Quy tập huy động nhiều máy móc để khai quật mở rộng rãnh mộ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 16/8, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí số 1 (Khu A) của công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TPHCM đã di dời bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu cùng các anh hùng liệt sĩ để mở rộng phạm vi khai quật.



Qua tìm kiếm trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại Khu A.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/8, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập tổng cộng 351 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này có 318 hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Có 198 bộ hài cốt được tìm thấy cùng di vật.

Việc mở rộng tìm kiếm được triển khai sau khi cơ quan chức năng xác định thêm những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.



Nhiều bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A.