Cất bốc hai phần mộ liệt sĩ công binh tại Lào Cai

TPO - Ngày 16/8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức khai quật, cất bốc hai phần mộ liệt sĩ tại sườn Đông Bắc khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Dự buổi cất bốc có Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai; ông Vũ Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Đường, cùng đông đảo người dân địa phương.

Theo thông tin xác minh, năm 1984, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảy chiến sĩ công binh đã hy sinh. Sau đó, các chiến sĩ được đưa về khu vực đồi Đá Vôi an táng.

Chiếc ví da được tìm thấy trong quá trình cất bốc mộ liệt sĩ tại đồi Đá Vôi.

Thân nhân của năm liệt sĩ sau đó đã cất bốc, đưa về quê an táng. Hai phần mộ còn lại nằm ngoài khu vực nghĩa trang, được xác định tại khu vực đồi Đá Vôi.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát, xác minh thông tin, xác định vị trí và tổ chức khai quật hai phần mộ.

Quá trình khai quật, cất bốc được thực hiện thận trọng, bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật. Sau khi hoàn tất, hài cốt các liệt sĩ sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, di chuyển về Nhà quàn tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi quy định.

Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 27/8, lực lượng chức năng tiếp tục khai quật, cất bốc 12 phần mộ liệt sĩ tại các xã, phường Bát Xát, Xuân Quang, Bảo Nhai, Trấn Yên, Mường Hum, Lào Cai và Cam Đường.

Lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, Nghĩa trang liệt sĩ xã Trấn Yên và Nghĩa trang liệt sĩ phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình theo nguyện vọng của thân nhân.