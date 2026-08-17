Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được phân công tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Thay mặt Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng ban Chỉ đạo, vừa ký quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo, thay ông Hoàng Trọng Hưng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành. Ảnh: PV.



Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Ủy viên Ban Chỉ đạo, thay ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã được phân công nhiệm vụ khác.

Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn thực hiện theo Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 01/10/2024 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định số 185, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng từ trung ương đến cơ sở; liên thông, thu thập, chia sẻ thông tin giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo xây dựng đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; trình Ban Bí thư phê duyệt đề án; chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đề án.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định những cơ chế, chính sách đặc biệt theo quy định để việc triển khai thực hiện đề án đạt hiệu quả và thuận lợi nhất.