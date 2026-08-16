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Trôi dạt 4 ngày trên biển, ngư dân 46 tuổi không nhớ mình rơi từ tàu nào

Nguyễn Minh

TPO - Sau khi rơi khỏi tàu cá và trôi dạt trên biển suốt 4 ngày, ông Trương Văn Trung (46 tuổi, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang) được tàu Hải quân phát hiện, cứu an toàn trong tối 16/8. Do đói, khát kéo dài, sức khỏe suy yếu, ông Trung hiện chưa nhớ mình rơi từ tàu cá nào.

Tối 16/8, Hải đoàn 129 Hải quân (Quân chủng Hải quân) cho biết, vào lúc 18h cùng ngày, Tàu 743 thuộc Hải đoàn 129 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía Đông, phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển.

Video: Ngư dân Trương Văn Trung được Tàu 743 (Hải đoàn 129 Hải quân) cứu sau 4 ngày trôi dạt trên biển.

Trong điều kiện trời tối, sóng gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 khẩn trương tổ chức tiếp cận, đến 19 giờ đã cứu thành công và đưa ngư dân lên tàu an toàn.

Qua nắm thông tin ban đầu, ngư dân này là ông Trương Văn Trung (sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang).

Ông Trung cho biết bị rơi khỏi tàu cá từ ngày 12/8 và đã trôi dạt trên biển liên tục 4 ngày. Do đói, khát kéo dài, sức khỏe và tinh thần suy yếu, hiện ngư dân chưa nhớ được mình bị rơi từ tàu cá nào.

Sau khi cứu ông Trung lên tàu, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 đã kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi cho ngư dân này.

Nguyễn Minh
#ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển #Tàu 743 Hải quân #Hải đoàn 129 Hải quân #cứu ngư dân #ngư dân rơi khỏi tàu cá #ngư dân mất tích trên biển

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