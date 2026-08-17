Bác sĩ chạy đua cấp cứu bé trai 6 tuổi ngã từ độ cao 10m bị cọc sắt đâm xuyên người

TPO - Một bé trai 6 tuổi ở Hà Nội nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được sau tai nạn ngã từ độ cao khoảng 10m, bị cọc hàng rào xuyên qua vùng bụng - tầng sinh môn. Trước tình huống nguy kịch, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Theo gia đình, tai nạn xảy ra bất ngờ khi bé không may ngã từ độ cao khoảng 10m và bị cọc hàng rào đâm xuyên qua vùng bụng - tầng sinh môn. Do dị vật cắm sâu trong cơ thể, gia đình phải dùng máy cưa cắt phần hàng rào xung quanh, giữ nguyên đoạn cọc sắt và đưa bé đến bệnh viện.

Khi nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhi trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Đoạn cọc lớn xuyên qua cơ thể khiến các bác sĩ phải đối mặt với nguy cơ tổn thương đồng thời nhiều cơ quan quan trọng.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ bệnh nhi sau phẫu thuật.

TS.BS Bùi Thanh Phúc, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, cho biết đây là tình huống đặc biệt thách thức bởi bệnh nhi còn nhỏ tuổi nhưng có tổn thương phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, tiết niệu, mạch máu và hệ cơ xương.

“Thời gian có ý nghĩa quyết định. Mỗi phút trì hoãn đều có thể làm giảm cơ hội cứu sống. Việc rút ngắn tối đa thời gian từ khi tiếp nhận đến khi phẫu thuật là yếu tố quyết định để cứu sống bệnh nhi”, TS.BS Bùi Thanh Phúc nói.

Kích hoạt báo động đỏ, chạy đua với thời gian

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Bé được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu trong khi các bác sĩ đồng thời tiến hành hồi sức tích cực và đánh giá nhanh những tổn thương đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực được huy động, gồm Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Phẫu thuật Thần kinh, Gây mê Hồi sức cùng các chuyên gia, cố vấn chuyên môn liên quan.

Trong phòng mổ, mỗi ê-kíp đảm nhiệm một phần việc nhưng cùng hướng đến mục tiêu kiểm soát nhanh nhất các tổn thương và duy trì sự sống cho bệnh nhi.

Bệnh nhi vui vẻ bên các bác sĩ sau ca mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ. Sau khi lấy dị vật, các phẫu thuật viên lần lượt xử trí nhiều thương tổn phức tạp, gồm khâu vết thương ruột non, khâu cổ bàng quang, đặt dẫn lưu niệu đạo, mở thông bàng quang, làm hậu môn nhân tạo và khâu phục hồi cơ thắt ngoài. Các bác sĩ đồng thời lau rửa, dẫn lưu ổ bụng nhằm kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng sau chấn thương.

Sau nhiều giờ căng thẳng, bệnh nhi bước đầu vượt qua tình trạng nguy kịch.

Sau phẫu thuật, bé được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục thở máy, hồi sức và theo dõi sát chức năng các cơ quan. Với một bệnh nhi đa chấn thương nặng, giai đoạn hậu phẫu được đánh giá không kém phần quan trọng do nguy cơ suy đa tạng, rối loạn đông máu và nhiễm khuẩn luôn hiện hữu.

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Hồi sức Ngoại khoa, cho biết hồi sức trẻ đa chấn thương đòi hỏi những tính toán rất khác so với người trưởng thành.

“Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Mọi chỉ số điều trị từ chiến lược thở máy, thể tích khí lưu thông, huyết động, dịch truyền đến sử dụng thuốc đều phải được tính toán chính xác theo cân nặng, lứa tuổi và đặc điểm sinh lý của từng trẻ. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị”, PGS.TS Lưu Quang Thùy nói.

Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi được theo dõi liên tục, các chức năng cơ quan được đánh giá sát để bác sĩ kịp thời điều chỉnh chiến lược điều trị.

Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bé tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, trả lời được câu hỏi của bác sĩ và vận động bình thường. Hiện bệnh nhi đã được chuyển về Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh để tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình hồi phục.

Theo các bác sĩ, sự có mặt của cha mẹ và người thân cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hồi phục của trẻ sau một tai nạn nghiêm trọng. Cảm giác an toàn và sự chăm sóc của gia đình giúp trẻ ổn định tâm lý, hợp tác tốt hơn trong điều trị.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ trong sinh hoạt, đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ ngã cao hoặc tồn tại vật sắc nhọn, vật liệu có thể gây chấn thương.

Đặc biệt, khi trẻ không may bị vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên cơ thể, người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật. Việc này có thể làm tổn thương thêm các cơ quan bên trong hoặc gây chảy máu ồ ạt, khiến tình trạng bệnh nhi nhanh chóng xấu đi. Dị vật cần được giữ cố định, hạn chế di chuyển và đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu càng sớm càng tốt.