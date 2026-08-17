Iran treo thưởng 30.000 USD cho người bắt giữ binh lính Mỹ

TPO - Quân đội Iran tuyên bố treo thưởng khoản tiền tương đương 30.000 USD cho bất kỳ ai giết hoặc bắt giữ binh lính Mỹ. Mức thưởng sẽ tăng gấp đôi nếu người thực hiện là phụ nữ.

Hình ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và khẩu hiệu “Chúng ta phải vùng lên” được trưng ở thủ đô Tehran, ngày 15/8. (Ảnh AP)

Theo tin của hãng thông tấn nhà nước IRNA ngày 16/8, Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami cho biết kế hoạch này được đưa ra sau khi họ nhận được “rất nhiều yêu cầu” từ những người muốn tham gia.

Hiện chưa ghi nhận việc Mỹ triển khai lực lượng bộ binh tại Iran trong cuộc chiến từ ngày 28/2, ngoại trừ chiến dịch giải cứu hồi tháng 4 nhằm đưa phi công Mỹ bị bắn rơi ra khỏi lãnh thổ Iran.

Ông Hatami không nêu cụ thể việc giết hoặc bắt giữ binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ diễn ra ở đâu và khi nào.

“Bất kỳ ai giết hoặc bắt giữ và giao nộp một quân nhân Mỹ sẽ nhận được phần thưởng tương đương 30.000 USD hoặc 5 tỷ toman từ Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông Hatami nói

Tư lệnh Lục quân Iran nói thêm: “Những phụ nữ Iran dũng cảm thực hiện hành động như vậy sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi”.

Ông Hatami một lần nữa yêu cầu Mỹ rời khỏi Trung Đông. “Họ không còn được phép tiến vào vịnh Ba Tư, vịnh Oman hay eo biển Hormuz”, Tư lệnh Lục quân Iran tuyên bố.

Cuộc chiến giữa Tehran và Washington bắt đầu ngày 28/2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran.

Hơn 1 tháng sau khi chiến sự nổ ra, Mỹ triển khai chiến dịch giải cứu quy mô lớn để đưa sĩ quan phụ trách vũ khí của chiếc tiêm kích F-15 ra khỏi Iran. Chiến dịch huy động khoảng 200 binh sĩ Mỹ và hơn 170 máy bay, chạy đua tìm kiếm quân nhân này trước khi lực lượng Iran tiếp cận.

Trong chiến dịch giải cứu, quân đội Iran đã bắn hạ máy bay cường kích A-10 của Mỹ, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực do lực lượng đồng minh kiểm soát. Mỹ cũng được cho là đã bỏ lại và phá hủy một số máy bay sử dụng trong chiến dịch, trong đó có máy bay vận tải C-130.

Vài ngày trước đó, phi công của chiếc F-15 được tổ bay trực thăng giải cứu trong chiến dịch quy mô nhỏ hơn.

Cuộc chiến sau đó tạm dừng với lệnh ngừng bắn hồi tháng 4, tiếp đó là biên bản ghi nhớ được ký vào tháng 6, nhưng cuối cùng đổ vỡ.

Kể từ đó, Iran và Mỹ vẫn tiến hành các cuộc tấn công trả đũa rải rác, với giao tranh chủ yếu tập trung ở miền nam Iran và khu vực xung quanh eo biển Hormuz.

Liên lạc gián tiếp giữa hai bên thông qua trung gian vẫn được duy trì, nhưng chưa có dấu hiệu có thể đạt được đột phá ngoại giao. Iran đưa ra một loạt điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Mỹ báo cáo 17 quân nhân thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran từ tháng 2, nhưng tất cả đều thiệt mạng bên ngoài lãnh thổ Iran, tại các quốc gia như Jordan và Iraq.

Hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài

Ngày 16/8, Quốc hội Iran thông qua các nguyên tắc chung của dự luật hình sự hóa việc trả lời phỏng vấn và các hình thức liên lạc khác với những cơ quan truyền thông bị coi là thù địch với Iran, báo Shargh đưa tin.

Theo dự luật, việc trả lời phỏng vấn hoặc tham gia thảo luận với những cơ quan truyền thông nói trên sẽ bị cấm. Người vi phạm có thể bị phạt tù từ 6 tháng - 2 năm.

Việc trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông nước ngoài khác sẽ phải được thông báo cho Bộ Tình báo. Trong khi đó, việc liên hệ với các đại sứ quán, văn phòng của tổ chức nước ngoài hoặc các cơ quan không phải của Iran mà không thông báo và không có văn bản cho phép của Bộ Ngoại giao sẽ bị phạt tiền và tước một số quyền xã hội.

Dự luật cũng đề xuất tăng mức phạt đối với các tội phạm kinh tế được thực hiện dưới sự chỉ đạo hoặc giám sát của người nước ngoài, cấm cung cấp thông tin cho người nước ngoài nếu chưa được Bộ Tình báo chấp thuận, đồng thời hạn chế hợp tác khoa học với các tổ chức nước ngoài nằm ngoài danh sách được phê duyệt.

Những người đưa ra các đề xuất về chính sách hoặc lập pháp theo chỉ đạo của cơ quan tình báo nước ngoài, nếu gây tổn hại đến an ninh hoặc nền độc lập của Iran, có thể bị phạt tù tới 30 năm. Các vụ án sẽ được xét xử tại Tòa án Cách mạng.

Trong tháng này, nữ phóng viên ảnh Iran Yalda Moaiery bị tuyên án 15 năm tù vì trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông bị coi là thù địch và cung cấp ảnh cho các tổ chức có quan hệ với Mỹ và Israel.