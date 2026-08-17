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Người Nhện hụt hơi thấy rõ, phim Việt tăng tốc mùa lễ 2/9

Trạch Dương

TPO - Ngày cuối tuần, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" thu hơn 12 tỷ đồng, gấp 2,2 lần "Spider-Man 4: Khởi đầu mới". Cuộc đua phòng vé dự kiến thay đổi mạnh từ ngày 21/8, trước khi "Hộ linh tráng sĩ" và hai phim mới cùng nhập cuộc.

Phim Việt dẫn đầu ngày cuối tuần

Theo dữ liệu Box Office Vietnam, ngày 16/8, tổng doanh thu phòng vé trong ngày đạt khoảng 27 tỷ đồng. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đứng đầu bảng xếp hạng với 12,1 tỷ đồng. Phim bán 127.741 vé/3.586 suất chiếu. Tác phẩm của Huỳnh Lập chiếm gần 45% doanh thu toàn thị trường trong ngày.

Đứng thứ hai là Spider-Man 4: Khởi đầu mới, thu 5,4 tỷ đồng từ 49.405 vé/1.493 suất chiếu. Doanh thu trong ngày 16/8 của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu cao gấp 2,2 lần Người Nhện. Phim Việt có số suất chiếu gấp 2,4 lần và lượng vé bán ra gấp gần 2,6 lần đối thủ Hollywood.

Lợi thế doanh thu của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu trong ngày đến từ việc phim có số suất chiếu vượt trội. Tổng doanh thu phim của Huỳnh Lập đang ở mức 29,2 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng doanh thu của Spider-Man 4: Khởi đầu mới đạt 194,9 tỷ đồng. Đúng với dự đoán trước đó, Người Nhện đã hụt hơi thấy rõ sau nhiều tuần thống trị rạp Việt. Phim vẫn còn khả năng chạm ngưỡng 200 tỷ đồng, song mức thu đang chậm đáng kể trước sự đổ bộ của phim Việt.

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Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang vượt doanh thu ngày của Người Nhện, bước vào cao điểm mùa lễ.

Bom tấn Hollywood khác là The Odyssey đứng thứ sáu trong ngày 16/8. Phim của Christopher Nolan thu 1,3 tỷ đồng từ 8.724 vé/179 suất chiếu. Dù số suất ít, tác phẩm vẫn bán bình quân gần 49 vé/suất, cao hơn các phim đứng đầu bảng xếp hạng. Điều này cho thấy tác phẩm vẫn giữ được nhóm khán giả ổn định, nhưng số lượng suất chiếu đã bị thu hẹp đáng kể.

Tổng doanh thu lũy kế của The Odyssey tại Việt Nam đạt 103,7 tỷ đồng. Cùng với gần 195 tỷ đồng của Spider-Man 4: Khởi đầu mới, đây là hai tác phẩm Hollywood có kết quả nổi bật tại phòng vé Việt trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, doanh thu ngày 16/8 cho thấy cả hai không còn giữ vai trò dẫn dắt thị trường.

Đội tuần tra PAW: Phim khủng long đứng thứ ba với 2,2 tỷ đồng từ 19.598 vé/655 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim hoạt hình đạt 8,1 tỷ đồng. Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ đứng thứ tư, thu 1,6 tỷ đồng từ 15.601 vé/654 suất. Đây là kết quả đáng chú ý vì bộ phim vẫn chưa mở bán chính thức rộng rãi. Thư tình gửi ngoại xếp thứ năm với 1,56 tỷ đồng từ 16.401 vé/763 suất. Tổng doanh thu lũy kế của tác phẩm Trung Quốc đạt 31,9 tỷ đồng.

Ba vị trí cuối top 10 lần lượt thuộc về Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ, Đại chiến người khổng lồ: Lần tấn công cuối cùngĐiểm mù. Phim Conan thu hơn 412 triệu đồng từ 4.161 vé/161 suất trong ngày, nâng tổng doanh thu lên 125,1 tỷ đồng.

Một tuần trước khi Hộ linh tráng sĩ ra rạp

Từ ngày 17-23/8, phòng vé Việt có bốn phim được xếp lịch khởi chiếu vào ngày 21/8, gồm Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ, Quỷ móc mắtInsidious 6: Quỷ quyệt - Ranh giới vô định.

Trong số này, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và phim hoạt hình Shin - Cậu bé bút chì đã thu lượng lớn doanh thu dù chưa chiếu chính thức. Hai phim còn lại cũng thuộc dòng kinh dị, hướng đến nhóm khán giả khác với phim gia đình của Huỳnh Lập.

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Phim của Huỳnh Lập có một tuần tích lũy doanh thu trước khi Hộ linh tráng sĩ ra rạp.

Điều này có nghĩa Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vẫn phải chia sẻ suất chiếu với ba phim mới từ ngày 21/8. Dù vậy, tác phẩm đang có lợi thế về doanh thu sớm, độ nhận diện và vị trí dẫn đầu trong ngày cuối tuần.

Phim có đúng một tuần phát hành chính thức trước khi đợt phim ngày 28/8 xuất hiện. Theo lịch, ba tác phẩm ra rạp tuần 24-30/8 gồm Tàu buôn người, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua ĐinhChòm sao bất diệt.

Trong nhóm này, Hộ linh tráng sĩ là phim Việt đáng chú ý nhất và được xếp vào nhóm tác phẩm trọng điểm của mùa phim lễ 2/9. Phim chính thức khởi chiếu ngày 28/8, cùng thời điểm với hai dự án quốc tế.

Khi ba phim mới đồng loạt xuất hiện, các cụm rạp điều chỉnh lịch chiếu dựa trên sức bán vé thực tế. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu cần tận dụng tuần từ 21-27/8 để gia tăng doanh thu trước khi bước vào giai đoạn cạnh tranh cao điểm.

Trạch Dương
#phim Việt lễ 2/9 #Nghỉ hè sợ nghỉ hưu #doanh thu Người Nhện #phòng vé Việt #Hộ linh tráng sĩ #phim chiếu rạp tháng 8/2026

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