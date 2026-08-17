Không thể bảo vệ các em chỉ bằng những lời nhắc: 'Không được vào đây', 'phải tránh cái này, tránh cái kia'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho rằng, chúng ta không thể trao cho thế hệ trẻ chiếc điện thoại, đường truyền internet, những công nghệ hiện đại, rồi cho rằng phần việc của mình đã kết thúc. Chúng ta cũng không thể bảo vệ các em chỉ bằng những lời nhắc: “Không được vào đây”, “Không được làm thế kia”, “Phải tránh cái này, tránh cái kia”.

Đi cùng với mỗi cơ hội mới luôn là những câu hỏi mới

Ngày 17/8/2026 – Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội, với mục tiêu tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo; Báo Tiền Phong, Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) và Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu phối hợp tổ chức.

Nhà báo Phùng Công Sưởng. Ảnh: Tiền Phong.



Phát biểu tại diễn đàn, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, các em học sinh hiện nay trưởng thành trong thời kỳ rất đặc biệt: Chuyển đổi số, internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách chúng ta học tập, làm việc, giao tiếp và nhìn nhận thế giới. Các em có nhiều cơ hội hơn những thế hệ trước để tiếp cận tri thức, thể hiện năng lực, kết nối và sáng tạo.

“Đi cùng với mỗi cơ hội mới luôn là những câu hỏi mới. Tuy nhiên, làm thế nào để tiếp nhận thông tin mà vẫn giữ được suy nghĩ độc lập? Làm thế nào để sử dụng công nghệ mà không để công nghệ quyết định cách chúng ta sống? Làm thế nào để giữa vô số kết nối, mỗi người vẫn giữ được những kết nối với gia đình, thầy cô, bạn bè và với chính mình? Và, làm thế nào để một người trẻ có đủ bản lĩnh bước vào thế giới đang thay đổi rất nhanh mà không cảm thấy phải bước đi một mình?”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, những câu hỏi đó không chỉ dành cho các em. Trước hết, đây là câu hỏi dành cho phụ huynh, những nhà quản lý giáo dục. Bởi, chúng ta không thể trao cho thế hệ trẻ chiếc điện thoại, đường truyền internet, những công nghệ hiện đại, rồi cho rằng phần việc của mình đã kết thúc. Chúng ta cũng không thể bảo vệ các em chỉ bằng những lời nhắc: “Không được vào đây”, “Không được làm thế kia”, “Phải tránh cái này, tránh cái kia”.

“Một thế hệ lớn lên cùng công nghệ cần nhiều hơn thế: Các em cần được tin tưởng. Cần được trang bị kiến thức và kỹ năng. Cần được trao cơ hội để thử, để lựa chọn và để trưởng thành. Và khi các em gặp một điều vượt quá khả năng tự giải quyết, các em biết phía sau mình luôn có người lớn sẵn sàng đồng hành”, Tổng biên tập báo Tiền Phong nêu.

Tạo ra những không gian để người trẻ được nói, được đối thoại

Trong bài phát biểu, nhà báo Phùng Công Sưởng cũng cho biết, báo Tiền Phong là cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong hành trình 73 năm, luôn gắn với thanh niên, học sinh, sinh viên - phản ánh những khát vọng, thành công và cả những trăn trở của người trẻ.

Nhưng, báo Tiền Phong cũng ý thức rằng, đồng hành với người trẻ trong mọi thời kỳ không thể chỉ là những bài báo. Mà báo chí còn cần tạo ra những không gian để người trẻ được nói, được đối thoại và được tham gia vào chính những câu chuyện liên quan tới mình. Và, Diễn đàn “Điều em muốn nói” được hình thành từ mong muốn ấy.

“Qua 4 mùa tổ chức, chúng tôi không kỳ vọng Diễn đàn là nơi người lớn có tất cả câu trả lời. Chúng tôi mong đây trước hết là nơi người lớn chịu ngồi xuống để nghe các em đặt câu hỏi. Và năm nay, với chủ đề “Vắc-xin số cho em”, điều chúng tôi muốn gửi gắm không phải là nỗi sợ trước công nghệ. Trái lại, chúng tôi tin vào khả năng của thế hệ trẻ trong việc làm chủ những thành tựu mới”, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.

Theo Tổng biên tập báo Tiền Phong, điều cần thiết là gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn - Hội - Đội, cơ quan chức năng, các chuyên gia, báo chí và toàn xã hội cùng góp sức tạo nên một môi trường an toàn để các em được học hỏi, trải nghiệm, sáng tạo và trưởng thành. Một môi trường mà khi mắc sai lầm, các em biết mình có thể tìm đến ai. Khi gặp nguy hiểm, các em biết mình có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ đâu. Và, khi có điều khó nói, các em biết rằng, sẽ có người chịu nghe mình nói hết câu.

“Tên của Diễn đàn hôm nay là “Điều em muốn nói”. Vì vậy, tôi mong các em tận dụng Diễn đàn này đúng với tên gọi của nó. Đừng cố gắng đặt một câu hỏi thay, mà hãy đặt câu hỏi mà các em muốn hỏi. Đừng nói điều mà các em nghĩ người lớn muốn nghe, mà hãy nói điều các em muốn người lớn hiểu. Có thể hôm nay chúng tôi chưa thể trả lời ngay tất cả những câu hỏi của các em. Có thể có những vấn đề cần thêm thời gian, cần thêm sự trao đổi và cần nhiều người cùng tham gia để tìm câu trả lời. Nhưng, tôi tin rằng, khi một học sinh sẵn sàng nói và một người lớn sẵn sàng lắng nghe, thì chúng ta đã có một điểm bắt đầu rất quan trọng. Và, Báo Tiền Phong tiếp tục là một trong những nơi tạo ra những điểm bắt đầu như vậy”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.