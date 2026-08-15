MC Khánh Vy dẫn chương trình 'Điều em muốn nói' sáng 17/8

TPO - Diễn đàn Điều em muốn nói: “Vắc - xin” số cho em diễn ra sáng 17/8 tại Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) do MC Khánh Vy dẫn dắt.

Năm 2026, được sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn và đồng hành của Sở GD&ĐT, Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET), Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu tổ chức diễn đàn với chủ đề: Điều em muốn nói: “Vắc - xin” số cho em.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Sở GD&ĐT, gần 100 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuyên viên tư vấn tâm lý các trường học cùng hơn 1.500 học sinh.

MC "quốc dân" Khánh Vy đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt Diễn đàn Điều em muốn nói: "Vắc - xin" số cho em sáng 17/8 tới.

Tại diễn đàn, khách mời là chuyên gia, diễn giả sẽ cùng trao đổi, bàn luận về hai chủ đề nóng hiện nay gồm: Sức khỏe tâm thần học đường và Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Trong đó, ở chủ đề Sức khỏe tâm thần học đường có sự tham gia của các khách mời:

- TS Tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương - Giảng viên Bộ môn Y Đức và Tâm lý Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Chương Dương

- Phụ huynh học sinh.

Ở phần này, học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về những áp lực, cảm xúc của các cô cậu ở lứa tuổi học trò, tưởng chừng vô tư, hồn nhiên nhưng ẩn sau đó là những nỗi niềm khó nói.

Ở chuyên đề Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có các khách mời gồm:

- Đại úy Đinh Thị Như Hoa, Trung tâm Huấn luyện - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an

- Ông Lê Trung Kiên - Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET), Hiệu trưởng Trường phổ thông Phùng Hưng (Hà Nội)

- Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu

- Bà Nguyễn Như Quỳnh, Giám đốc nghiên cứu, Chống Lừa Đảo - Thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia Việt Nam.

Các chuyên gia, nhà quản lý sẽ cùng trao đổi về những nguy cơ phía sau màn hình, từ lừa đảo, bắt nạt, dụ dỗ đến những chiếc bẫy công nghệ ngày càng tinh vi; qua đó cùng tìm ra những “mũi vắc-xin số” giúp các bạn tự tin và an toàn hơn trong thế giới số.

Cũng tại chương trình, ca sỹ Hà Myo, Ali Thục Phương sẽ cùng tham gia biểu diễn và giao lưu với học sinh.

Ca sĩ Ali Thục Phương tham gia biểu diễn trong chương trình.

Ca sỹ Hà Myo tham gia biểu diễn trong chương trình

Trong thời gian chuẩn bị cho diễn đàn, Ban Tổ chức đã nhận được những tâm tư, chia sẻ của học sinh các trường học ở Hà Nội.

Nhiều em đã thổ lộ cảm xúc, thực tế mình từng bị bắt nạt, bị cô lập, thậm chí bị bạo lực ngay trong trường, lớp. Không ít em đã viết ra những nỗi niềm được giấu kín từ lâu với ước mong: “có người lắng nghe và thấu hiểu.

Một trong những "tâm thư" do học sinh ở Hà Nội gửi về cho Ban Tổ chức diễn đàn

Những chia sẻ của học sinh cũng được Ban Tổ chức dành riêng một góc trang trọng để trưng bày: “Cảm xúc học sinh”.